Confirmado: cierran los bancos argentinos por 24 horas

Desde la central sindical argumentan que el proyecto puede deteriorar el poder adquisitivo y generar mayor precarización, mientras que el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal.

En ese marco, el sector bancario decidió sumarse como parte de su reclamo por la defensa del salario y las condiciones laborales, provocando el cierre total de sucursales durante la jornada de protesta.

El resultado será una postal conocida en Argentina: persianas bajas en las entidades financieras, ventanillas vacías y operaciones presenciales suspendidas.

Qué servicios bancarios estarán afectados

Durante el paro, no habrá atención al público en sucursales. Esto implica que muchas operaciones tradicionales quedarán en pausa hasta el día siguiente.

Operaciones que NO se podrán realizar

Trámites presenciales en sucursal.

Apertura de cuentas nuevas.

Gestión de créditos y préstamos.

Asesoramiento comercial personalizado.

Cualquier trámite que requiera intervención directa de personal bancario.

Las empresas y particulares que necesiten acreditaciones inmediatas o gestiones administrativas deberán reprogramarlas para el siguiente día hábil.

Qué operaciones seguirán funcionando durante el cierre

A pesar del paro, el sistema financiero no se detiene por completo. Como viene ocurriendo en medidas similares, los servicios digitales y automatizados continuarán activos.

Servicios disponibles

Extracciones y depósitos en cajeros automáticos.

Transferencias vía home banking o apps móviles.

Pagos con tarjetas de débito y crédito.

Consultas de saldo y movimientos online.

Pagos electrónicos y billeteras digitales.

El propio Banco Central de la República Argentina recuerda que las operaciones digitales suelen mantenerse activas durante feriados y jornadas sin atención al público, lo que minimiza el impacto para usuarios que ya operan de forma virtual.

El impacto real: quiénes sentirán más el paro

Aunque el cierre afecta a todo el país, el impacto será desigual.

Los usuarios habituados a la banca digital casi no notarán diferencias.

Comercios y trabajadores independientes podrían enfrentar demoras en acreditaciones.

Empresas que dependen de trámites presenciales deberán posponer operaciones.

Personas mayores o clientes que no usan apps bancarias pueden ser los más perjudicados.

En zonas rurales o turísticas, donde la presencia de cajeros puede ser limitada, también se recomienda prever disponibilidad de efectivo para evitar inconvenientes.

Consejos clave para evitar problemas durante el paro

Especialistas y bancos recomiendan planificar con anticipación para reducir riesgos durante la jornada sin actividad presencial.

Recomendaciones prácticas

Adelantar transferencias importantes antes del jueves.

Verificar el funcionamiento de las apps bancarias.

Retirar efectivo con tiempo si se prevé necesidad.

Confirmar vencimientos y pagos automáticos.

Evitar programar trámites presenciales urgentes.

Pequeñas acciones previas pueden evitar complicaciones innecesarias, sobre todo para quienes manejan pagos comerciales o compromisos financieros inmediatos.

Feriados bancarios 2026: el calendario que viene

Más allá del paro, el sistema financiero argentino ya tiene definido su cronograma oficial de cierres por feriados nacionales y días no laborables.

Según el calendario difundido por el Banco Central, estos son algunos de los principales feriados bancarios del año:

23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

9 de julio: Día de la Independencia

10 de julio: Día no laborable turístico

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

7 de diciembre: Día no laborable turístico

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

En todas estas fechas, las entidades financieras permanecerán cerradas, aunque la banca digital seguirá funcionando.

La digitalización, el gran amortiguador del conflicto

Hace una década, un paro bancario podía paralizar buena parte del movimiento económico cotidiano. Hoy, el escenario es distinto. Las aplicaciones móviles, transferencias inmediatas y billeteras digitales permiten que gran parte de las operaciones sigan activas incluso durante jornadas sin atención presencial.

Esto no significa que el impacto desaparezca, pero sí que cambia de forma. El conflicto se percibe más en la logística empresarial y en la gestión administrativa que en la vida diaria del usuario promedio.

El avance de la digitalización bancaria se transformó, sin proponérselo, en una especie de “red de contención” frente a huelgas y feriados.

Qué puede pasar después del paro

El paro del jueves se da en medio de un debate político y económico intenso. La reforma laboral continúa generando tensiones entre sindicatos, sectores empresariales y el Gobierno, por lo que no se descartan nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.

Si el conflicto se prolonga, podría haber más jornadas con interrupciones parciales o sectoriales, algo que empresas y usuarios deberán seguir de cerca.

Por ahora, el mensaje principal de bancos y gremios es claro: organizarse con tiempo será la mejor estrategia para atravesar el cierre sin sobresaltos.