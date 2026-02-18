El video de la China Suárez y Rufina en el estadio en Turquía que generó revuelo: "Fingió demencia y..."

La escena, breve pero significativa, abrió espacio a distintas lecturas. Lo cierto es que Rufina, la hija que Suárez tuvo con Nicolás Cabré, se mostró incómoda frente al asedio de la prensa. Pegada a su madre, la niña la miraba de una manera que dio que pensar: ¿se trataba de un reclamo, de una queja, o simplemente de un gesto espontáneo en medio de la incomodidad?

Qué dijo la China Suárez sobre las críticas que recibe

La China Suárez volvió a llamar la atención en redes sociales al publicar un carrete con fotos y videos del backstage de En el Barro 2, la producción de Netflix en la que participa. En la publicación se pudo ver no solo la dinámica del rodaje y la buena onda con sus compañeras, sino también gestos más íntimos y guiños que parecieron dirigidos tanto a sus seguidores como a quienes suelen criticarla.

Entre las imágenes, había una de una pared intervenida con marcador azul donde se leía: “Se venden curitas para lxs que les duele lo que yo hago con mi vida”. La frase fue interpretada como un mensaje directo a sus detractores, reafirmando su estilo desafiante y su decisión de vivir bajo sus propias reglas.

El resto del carrete mostró distintas facetas de la actriz en plena filmación: una foto recostada en el suelo con ropa deportiva y mat de entrenamiento, selfies grupales junto a sus compañeras y escenas más relajadas durante almuerzos y pausas en el set.

En el epígrafe de la publicación, Suárez condensó sus emociones con palabras que reflejan el espíritu del proyecto: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”.

La secuencia también incluyó momentos divertidos y detalles inesperados, como la “estampita de Santa China” que un compañero mostró en cámara, aportando un toque humorístico al detrás de escena.

china suarez 1

chinaa suarez 2

china suarez 3

china suarez 4

chinaa suarez 6