Nuevo accidente con un UTV: qué se sabe del vuelco que dejó a una joven en terapia intensiva

La mujer fue asistida en el lugar por otros conductores y personal de emergencia que arribó rápidamente. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital de Villa Gesell. Según el parte médico preliminar, presenta fractura en la columna cervical; traumatismo encéfalo craneano; y contusión pulmonar con neumotórax izquierdo.

Estas lesiones comprometen regiones vitales, por lo que su estado fue considerado delicado desde el primer momento. La paciente ingresó sin conocimiento, lo que encendió la preocupación de su familia y de las autoridades sanitarias.

Los especialistas explicaron que el cinturón de seguridad de estos vehículos es de cuatro o cinco puntos, lo que hace prácticamente imposible salir despedido si se utiliza correctamente. En ese sentido, el episodio refuerza las advertencias sobre el uso obligatorio de protección.

Controles y polémica en los accesos a los médanos

El accidente ocurrió en un sector donde existe señalización sobre las normas de circulación. En el ingreso se observan carteles que advierten: “Si corrés picadas, vas preso” y que prohíben las maniobras temerarias. Sin embargo, vecinos y turistas cuestionan la falta de controles permanentes.

Durante el recorrido por la zona se constató un flujo constante de vehículos que ingresaban a la playa con familias, sombrillas y gazebos. La circulación es intensa y similar a la que se observa en la frontera de Pinamar, donde en las últimas semanas se registraron múltiples accidentes.

El contexto se vuelve aún más complejo debido a la realización de eventos deportivos como el Enduro del Verano, que atrae a miles de visitantes. Aunque se trata de una competencia oficial con medidas de seguridad, genera un incremento de actividad en toda la región.

Especialistas en seguridad vial advierten que la combinación de turismo, vehículos de alta potencia y escaso control puede derivar en tragedias evitables. También remarcan la necesidad de reforzar la fiscalización, los requisitos de habilitación y el uso de equipamiento adecuado.

Bastián, el antecedente que encendió las alarmas

bastian-desperto-del-coma-luego-de-tres-semanas-de-sufrir-el-accidente-en-pinamar-foto-facebook-bettiana-delfina-64D7HZOKWFGGNCUYQB22AGV3P4

Este nuevo accidente se suma a otros episodios recientes en la Costa Atlántica que tuvieron gran repercusión. Entre ellos, el caso de Bastián, el joven que sufrió graves heridas en un siniestro con un vehículo todo terreno, que puso en debate la regulación del sector y las responsabilidades en los circuitos de arena.

Aunque se trata de hechos diferentes, ambos comparten un patrón común: el uso de vehículos de gran potencia en entornos abiertos, con controles limitados y conductores muchas veces sin experiencia suficiente.

En el caso de Bastián, la investigación avanzó sobre las condiciones del accidente, la responsabilidad de los conductores y las medidas de seguridad. El impacto mediático llevó a reforzar algunos operativos en la frontera de Pinamar, pero especialistas sostienen que el problema persiste.

La investigación en marcha

Accidente UTV VIlla Gesell 2 Vuelco en Villa Gesell: una mujer está grave tras un accidente con un UTV en los médanos. (Foto: captura A24)

La Justicia inició actuaciones para determinar las causas del vuelco. Se busca establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo, las condiciones mecánicas y si existió alguna falla estructural.

También se analizará si la conductora o el conductor contaban con la habilitación correspondiente y si el rodado estaba registrado.

Por el momento, no hay indicios de participación de otros vehículos. La principal hipótesis apunta a una pérdida de control en un terreno irregular, posiblemente agravada por la velocidad.

El conductor del UTV fue identificado y será citado a declarar en las próximas horas.

El estado de salud de la víctima

La joven permanece internada en terapia intensiva. Su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico. Las próximas 48 horas serán clave para determinar el pronóstico.

Familiares y amigos manifestaron su preocupación y pidieron prudencia mientras avanza la investigación.