Alfajores de maicena caseros: la receta para que salgan perfectos en simples pasos

Para el armado, se requiere aproximadamente 400 gramos de dulce de leche repostero, cuya consistencia firme permite un relleno generoso sin que se desborde. Finalmente, se utiliza coco rallado, en cantidad necesaria, para cubrir los bordes y lograr el acabado clásico que distingue a esta receta.

Alfajores de maicena: preparación, paso a paso

Los alfajores de Maicena, receta casera: un dulce tradicional que sigue conquistando paladares

En un bowl, batir la manteca pomada con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea.

Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar completamente.

Tamizar juntos la maicena, la harina y el polvo de hornear. Agregarlos de a poco a la mezcla húmeda, uniendo los ingredientes con movimientos suaves (preferentemente con espátula o manos) hasta formar una masa tierna que no se pegue. Evitar amasar en exceso para no desarrollar gluten. Si la masa resulta demasiado blanda, refrigerarla 20 minutos.

Sobre una superficie ligeramente enharinada, estirar la masa hasta un espesor de aproximadamente 0,5 cm. Cortar discos con un cortante redondo de 5-6 cm de diámetro.

Colocar las tapas en una placa enmantecada o forrada con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Hornear en horno precalentado a 160°C durante 10-12 minutos. Las tapas deben permanecer claras, sin dorarse, para conservar la textura frágil y suave. Dejar enfriar completamente en la placa antes de manipularlas, ya que son muy delicadas al salir del horno.

Unir de a pares con una capa generosa de dulce de leche repostero. Pasar los bordes por coco rallado para el acabado clásico.

Consejos para un resultado óptimo

Utilizar dulce de leche repostero asegura que no se derrame; si se emplea dulce de leche común , refrigerarlo previamente para espesarlo.

El secreto principal reside en no exceder el tiempo ni la temperatura de horneado : las tapas deben quedar pálidas .

Conservar los alfajores en un recipiente hermético hasta 4 días para mantener su frescura .

La ralladura de limón aporta un toque fresco tradicional, aunque es opcional.

Esta receta combina simplicidad con fidelidad al estilo argentino clásico, y con atención a los detalles indicados, el resultado es consistente y de calidad profesional.