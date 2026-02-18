Paro general de la CGT: ¿funcionarán los colectivos mañana jueves 19 de febrero?

La duda central pasa por los colectivos. Desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor), el gremio que agrupa a los choferes, indicaron que forman parte de la CGT y que acompañarán las decisiones que adopte la central. Sin embargo, todavía no hay una confirmación concreta sobre el alcance de la medida ni si se hará efectiva este jueves.

Un factor clave es la conciliación obligatoria dictada el 11 de febrero por el Ministerio de Capital Humano en el conflicto salarial entre la UTA y la FATAP, que reúne a empresas de transporte del interior. La disposición rige por 15 días y exige garantizar la prestación del servicio, por lo que, si el gremio la acata, podría haber colectivos funcionando pese al paro general.

En cuanto a otros medios de transporte, referentes sindicales ya adelantaron su postura. El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que los gremios ferroviarios se plegarán a la medida. Lo mismo hizo la Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia.

Por su parte, los Metrodelegados anunciaron que, si la reforma se debate este jueves, habrá paro total de subtes y Premetro durante toda la jornada. En el ámbito aerocomercial, la APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) también evalúa adherirse, aunque aún no definió cómo impactará en los vuelos.