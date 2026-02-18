Paro general de la CGT: ¿funcionarán los colectivos mañana jueves 19 de febrero?

En ese escenario, una de las principales dudas pasa por saber si habrá colectivos este jueves 19 de febrero. Por ahora, la fecha exacta del debate legislativo todavía no está cerrada. El oficialismo intentará este miércoles avanzar con el dictamen en comisión para llevar el texto al recinto al día siguiente. Si ese cronograma se concreta, la medida de fuerza se pondría en marcha de inmediato.
La media de fuerza durará 24 horas, pero esta vez no incluirá una movilización. Sin embargo, desde la central obrera aseguraron que "habrá libertad de acción de los sindicatos". El día aún no fue confirmado debido a que la sesión en el Congreso todavía no tiene fecha definida, pero hay algunos indicios.
En la misma línea se expresó la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que también confirmó su respaldo al paro. No obstante, aclararon que cada sindicato definirá de manera autónoma cómo instrumentar su participación.
La duda central pasa por los colectivos. Desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor), el gremio que agrupa a los choferes, indicaron que forman parte de la CGT y que acompañarán las decisiones que adopte la central. Sin embargo, todavía no hay una confirmación concreta sobre el alcance de la medida ni si se hará efectiva este jueves.
Un factor clave es la conciliación obligatoria dictada el 11 de febrero por el Ministerio de Capital Humano en el conflicto salarial entre la UTA y la FATAP, que reúne a empresas de transporte del interior. La disposición rige por 15 días y exige garantizar la prestación del servicio, por lo que, si el gremio la acata, podría haber colectivos funcionando pese al paro general.
En cuanto a otros medios de transporte, referentes sindicales ya adelantaron su postura. El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que los gremios ferroviarios se plegarán a la medida. Lo mismo hizo la Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia.
Por su parte, los Metrodelegados anunciaron que, si la reforma se debate este jueves, habrá paro total de subtes y Premetro durante toda la jornada. En el ámbito aerocomercial, la APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) también evalúa adherirse, aunque aún no definió cómo impactará en los vuelos.