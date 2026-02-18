Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La noticia golpeó de lleno a los seguidores del futbolista, quienes no tardaron en reaccionar ante la posibilidad de un distanciamiento. Sin embargo, entre tantas especulaciones también apareció otra versión que contradice el escenario de ruptura: el rumor de que el matrimonio estaría en la búsqueda de su primera hija mujer.

Por el momento, ni Messi ni Antonela realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones. Sin embargo, en las últimas horas ambos compartieron una foto en familia que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una señal clara en medio del escándalo. La imagen, en la que se los ve juntos junto a sus hijos, fue tomada por los seguidores como una firme desmentida a los rumores de separación y una muestra de unidad frente a las especulaciones.