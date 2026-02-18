Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Desde hace varios días, comenzaron a sonar con fuerza rumores sobre una posible crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, una de las parejas más emblemáticas del fútbol mundial. Las versiones, que circularon con intensidad en redes sociales y distintos medios, incluso hablaron de una supuesta separación, generando impacto entre los fanáticos del astro argentino y su familia.
En ese contexto, en el programa de Carmen Barbieri (El Nueve) se abordó el tema y se compartieron detalles que rápidamente encendieron la polémica. Según comentaron al aire, el revuelo se desató a partir de una predicción realizada por la astróloga mexicana Mhoni Vidente, quien aseguró que el matrimonio atravesaría un quiebre definitivo. “El que se nos divorcia es el Messi”, lanzó la vidente, provocando sorpresa por el alcance de su afirmación.
De acuerdo con lo expuesto en el ciclo televisivo, la predicción apuntó directamente a una separación y se sumaron versiones que involucrarían a una tercera persona. Más allá de las especulaciones, se mencionó que la información habría trascendido por medio de una allegada a Antonela, quien habría deslizado una frase contundente sobre el vínculo: “Es que ya no lo aguanto ya no, él amor se acabo”. Estas palabras fueron interpretadas como un indicio de un desgaste profundo en la relación.
Pero los rumores no terminaron ahí. En el mismo programa también se señaló que Antonela estaría saliendo con otra persona, mientras que el propio Messi, según la versión mencionada, “anda con una Argentina”. Estos supuestos detalles fueron tomados como el posible detonante de una crisis que, de confirmarse, marcaría un antes y un después en una historia de amor que comenzó casi en la infancia y se consolidó con el paso del tiempo.
La noticia golpeó de lleno a los seguidores del futbolista, quienes no tardaron en reaccionar ante la posibilidad de un distanciamiento. Sin embargo, entre tantas especulaciones también apareció otra versión que contradice el escenario de ruptura: el rumor de que el matrimonio estaría en la búsqueda de su primera hija mujer.
Por el momento, ni Messi ni Antonela realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones. Sin embargo, en las últimas horas ambos compartieron una foto en familia que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una señal clara en medio del escándalo. La imagen, en la que se los ve juntos junto a sus hijos, fue tomada por los seguidores como una firme desmentida a los rumores de separación y una muestra de unidad frente a las especulaciones.