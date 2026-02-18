En vivo Radio La Red
Actualidad
Fate
Despidos
Exclusivo A24

"¿Dónde me van a tomar con 50 años?": el desesperado lamento de un trabajador de Fate que tiene dos hijos con discapacidad

La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

Leé también "Leyes laborales arcaicas": qué se dice en la Casa Rosada tras el anuncio del cierre de Fate
El Gobierno de Javier Milei salió a respaldar la decidión de FATE (Foto: archivo).

“Me despertó mi señora con la noticia que estaba en todos los medios. Yo ayer estaba en el camping disfrutando con mi familia un día normal, tranquilo, y hoy pasa esto. La verdad que es doloroso”, dijo el hombre, de 50 años, que se desempeñaba como mecánico de mantenimiento directo de producción.

“Perdí muy lindos momentos de la vida del crecimiento de mis hijos por estar acá 12 horas, sacrificarme para que nunca les faltara nada y hoy se me derrumbó todo”, expresó Carlos, en diálogo exclusivo con A24, donde contó que sus hijos, Máximo (13) y Candela (18), tienen retraso madurativo y cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según relató, su mujer es quien los lleva a terapia y se ocupa de todo lo necesario para su bienestar, por lo que su sueldo era el único ingreso del hogar.

"¿En qué lugar me van a tomar a mí con 50 años?"

En otro tramo de la entrevista, Carlos explicó que la crisis económica ya venía golpeando su bolsillo antes del cierre de Fate. “A veces yo no pagaba el alquiler y prefería darles de comer a mis hijos. Hoy, lamentablemente, no voy a poder pagar el alquiler y no les voy a poder dar nada a ellos”.

“Voy a cumplir 50 años, viejo, 50. ¿En qué lugar me van a tomar a mí con 50 años? Ya en ningún lugar. ¿Entendés? ¿Qué hago yo? ¿Qué le doy de comer a mis hijos?”, planteó el trabajador en la charla con Luis Novaresio.

En medio de los telegramas de despido que llegaban a los trabajadores de Fate, Carlos se presentó junto a sus compañeros, este miércoles, en la puerta de la planta. Allí manifestó su voluntad inquebrantable de trabajar: “Tengo dos manos y dos piernas para hacer lo que sea”, afirmó el hombre, que se define como un hombre de fe y un luchador que, a pesar de sentir que se le “derrumbó todo” de la noche a la mañana, está dispuesto a pelearla por su familia.

