"Corrientes 24 horas": la calle que nunca duerme, y menos durante los sábados de febrero

Corrientes_tres_A24

La edición 2026, que se lleva a cabo sobre la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, cuenta con la participación de más de 30 comercios, entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías, que extenderán su horario de atención hasta las 3 am y ofrecerán menús especiales, promociones y descuentos exclusivos. Además, música en vivo, show de baile e intervenciones artísticas hacen de este evento un lugar ideal para pasar en familia.