"Corrientes 24 horas": la calle que nunca duerme, y menos durante los sábados de febrero

El 21 y el 28 de febrero, entre Callao y el Obelisco, la avenida se convertirá en un escenario a cielo abierto con la participación de más de 30 comercios, entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías.

Corrientes 24 horas contará con la participación de más de 30 comercios (Foto: Descubrir Buenos Aires).

"Corrientes 24 horas" contará con la participación de más de 30 comercios (Foto: Descubrir Buenos Aires).

La avenida Corrientes, la calle más emblemática de la Ciudad, se transforma los sábados a la noche de febrero en un escenario a cielo abierto.

"Corrientes 24 horas" nos invita a vivir la noche porteña con una programación especial en uno de los corredores culturales y gastronómicos más emblemáticos de la Ciudad. Luego de la edición 2025, que convocó a miles de personas y consolidó la iniciativa como un clásico de la nocturnidad porteña, el ciclo regresó renovado y con nuevas propuestas.

La edición 2026, que se lleva a cabo sobre la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, cuenta con la participación de más de 30 comercios, entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías, que extenderán su horario de atención hasta las 3 am y ofrecerán menús especiales, promociones y descuentos exclusivos. Además, música en vivo, show de baile e intervenciones artísticas hacen de este evento un lugar ideal para pasar en familia.

