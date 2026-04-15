El BAFICI presenta su 27ª edición con récord de películas y más producciones argentinas

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El BAFICI se reafirma como uno de los festivales internacionales de cine más prestigiosos de América Latina. En su 27ª edición contará con 327 títulos, con 147 películas argentinas exhibidas, la gran mayoría en calidad de estrenos. Además, el total de 112 premieres mundiales incluye películas de España, Francia, India, Tailandia e Irán, confirmando la importancia del BAFICI en la escena internacional del cine independiente.