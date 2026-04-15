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El BAFICI presenta su 27ª edición con récord de películas y más producciones argentinas

Con una destacada participación de estrenos y películas nacionales, la versión 2026 del Festival Internacional de Cine Independiente se realizará entre el 15 y el 26 de abril y contará con 327 títulos.

La 27ª edición del BAFICI se realizará entre el 15 y el 26 de abril (Foto: Descubrir Buenos Aires).

La 27ª edición del BAFICI se realizará entre el 15 y el 26 de abril (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Durante 12 días, del 15 al 26 de abril, el Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) será nuevamente el epicentro del cine independiente, con una destacada participación de estrenos y películas nacionales.

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El BAFICI se reafirma como uno de los festivales internacionales de cine más prestigiosos de América Latina. En su 27ª edición contará con 327 títulos, con 147 películas argentinas exhibidas, la gran mayoría en calidad de estrenos. Además, el total de 112 premieres mundiales incluye películas de España, Francia, India, Tailandia e Irán, confirmando la importancia del BAFICI en la escena internacional del cine independiente.

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Como en los últimos años, habrá tres competencias: Competencia Oficial Internacional, Competencia Oficial Argentina y Competencia Vanguardia y Género. Además, se podrán disfrutar de más de 20 secciones, como Noches especiales, BAFICITO, Rescates, Trayectorias y Óperas primas, entre otras.

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