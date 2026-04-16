Segundo día del juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna, un policía y un médico

También declararán el médico Juan Carlos Pinto, quien certificó la muerte del exfutbolista, y un efectivo de la Policía Bonaerense que participó del operativo el día del fallecimiento en el country de Tigre.

En su declaración previa, el subcomisario Lucas Farías describió una escena que generó conmoción: “El abdomen muy inflado, a punto de explotar”, dijo sobre el estado en que encontró el cuerpo de Maradona.

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Por su parte, Pinto relató que intentaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero que el paciente ya presentaba signos de muerte. También recordó el momento en que debió comunicar la noticia a la familia: “No podían aceptar que había muerto”.

Un juicio que vuelve a empezar: un proceso largo y con decenas de testigos

El proceso se reinició esta semana luego de que el anterior fuera declarado nulo por el caso del documental Justicia Divina, que involucró a la entonces magistrada Makintach.

En la primera audiencia, la fiscalía encabezada por Patricio Ferrari sostuvo que el exfutbolista fue “abandonado a su suerte” durante su internación domiciliaria.

En la misma línea, el abogado querellante Fernando Burlando fue contundente: “Diego Armando Maradona fue asesinado”, afirmó, al denunciar desidia y omisiones graves por parte del equipo médico.

Del otro lado, la defensa, representada entre otros por Francisco Oneto, rechazó las acusaciones y sostuvo que la muerte fue consecuencia de un cuadro clínico complejo, incluso habló de un infarto como causa principal.

El juicio continuará con dos audiencias semanales y se espera que se extienda durante varios meses. Según estimaciones, podrían declarar entre 90 y 120 testigos.

Entre los principales imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes estaban a cargo de la atención del exfutbolista en sus últimos días.