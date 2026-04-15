Nuevo tiroteo en una escuela: el agresor dejó al menos 4 muertos y varios heridos

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Se trata del segundo atentado en centros educativos en menos de 48 horas. El día anterior, otro tiroteo en una escuela del distrito de anlurfa dejó al menos 16 heridos, cuando un exalumno abrió fuego indiscriminadamente antes de suicidarse.

Ambos ataques encendieron la alarma en Turquía sobre la seguridad en las escuelas y el acceso a armas de fuego. Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras crece la preocupación por la repetición de episodios de violencia extrema en ámbitos educativos.

Al producirse el suceso del martes, las autoridades indicaron que este tipo de casos, ataques con armas en el interior de las escuelas, no es común. Sin embargo, la repetición en solo 24 horas y con 4 muertos, pone en tela de juicio lo afirmado sobre la "seguridad" en las escuelas.

ambulancias en la escuela

Otro ataque a tiros en una escuela en 24 horas

Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía marca otra vez la violencia armada en ámbitos educativos. El ataque ocurrió cuando un estudiante ingresó al establecimiento con un arma de fuego y abrió fuego contra compañeros y docentes. En el del día anterior, se trataba de un exalumno. Esta vez, el joven disparó contra sus compañeros.

El saldo fue de al menos cuatro personas muertas - entre ellas 3 alumnos y un profesor - y varios heridos, algunos en estado crítico. El atacante, también menor de edad, utilizó un arma perteneciente a su entorno familiar y, tras perpetrar el ataque, se suicidó dentro del colegio, según confirmaron las autoridades locales.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con varios puntos críticos: aslar al atacante, asistir a los heridos, contener al resto de los alumnos y miembros, asisitir a los padres que llegaron desesperaros y asegurar la zona. Las clases fueron suspendidas y el área quedó bajo control policial.

Se trata del segundo hecho de estas características en menos de 48 horas en el país, lo que profundiza la preocupación por la seguridad en las escuelas. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar cómo el menor accedió al arma. Por el momento, no puede vincularse con ningún caso de violencia terrorista.

El caso reabre el debate en Turquía sobre el control de armas y la prevención de la violencia en entornos educativos. El episodio del día anterior ya reavivó este tema de discusión. El argumento oficial, comparativo de otros países, de la baja incidencia en las escuelas, perdió vigencia en solo 24 horas. El gobierno enfrenta una creciente presión para reforzar las medidas de seguridad y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.