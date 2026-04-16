ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que aquellos titulares que no percibieron de manera automática el refuerzo educativo pueden gestionarlo este mes. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES en abril permiten acceder a un pago único de $85.000 por cada menor en edad escolar. Esta medida busca amortiguar los gastos de útiles e indumentaria, asegurando que los fondos lleguen a las familias que regularizaron la documentación académica de sus hijos ante el organismo previsional.