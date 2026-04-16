ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000

¿Qué hijos están habilitados para la Ayuda Escolar en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este beneficio para hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que asistan a niveles de jardín, primaria o secundaria. En el caso de hijos con discapacidad que cobran asignaciones de ANSES en abril, no rige un límite de edad siempre que la escolarización sea vigente.

¿Cuál es el monto del SUAF y AUH con el extra escolar?

Al sumar los $85.000 al haber base actualizado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, una familia de la AUH puede percibir un ingreso de bolsillo superior a los $194.000 por hijo. En el caso del SUAF, el monto total dependerá del rango salarial del trabajador, pero el extra escolar se mantiene como un valor fijo universal.