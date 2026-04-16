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ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000

Se oficializó el procedimiento para percibir la Ayuda Escolar Anual destinada a los beneficiarios de la seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social habilita el cobro de $85.000 para los titulares de AUH y SUAF que presenten el certificado de escolaridad durante el mes de abril de 2026.

ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000

ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que aquellos titulares que no percibieron de manera automática el refuerzo educativo pueden gestionarlo este mes. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES en abril permiten acceder a un pago único de $85.000 por cada menor en edad escolar. Esta medida busca amortiguar los gastos de útiles e indumentaria, asegurando que los fondos lleguen a las familias que regularizaron la documentación académica de sus hijos ante el organismo previsional.

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El proceso para destrabar estos fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social se realiza íntegramente de forma digital. Tanto los beneficiarios de la AUH como los trabajadores del SUAF deben cargar el Formulario PS 2.68 en la plataforma oficial para validar la asistencia regular a clases. Al integrar este extra de $85.000 en el esquema de asignaciones de ANSES en abril, el ente busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación formal en todo el territorio argentino.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social prioriza la acreditación de este beneficio tras la validación de los datos escolares. Una vez aprobado el certificado, el dinero se deposita en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual en un plazo de hasta 60 días. Es importante recordar que las asignaciones de ANSES en abril también incluyen el aumento por movilidad, lo que representa un alivio integral para el presupuesto de los hogares con niños y adolescentes.

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¿Cómo cargar el certificado para cobrar los $85.000 de ANSES?

Para recibir el extra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los padres deben descargar el formulario de escolaridad desde Mi ANSES, llevarlo a la escuela para su firma y luego subir la foto del documento a la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar". Este trámite es la llave para acceder a los $85.000 de carácter no reintegrable.

¿Qué hijos están habilitados para la Ayuda Escolar en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este beneficio para hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que asistan a niveles de jardín, primaria o secundaria. En el caso de hijos con discapacidad que cobran asignaciones de ANSES en abril, no rige un límite de edad siempre que la escolarización sea vigente.

¿Cuál es el monto del SUAF y AUH con el extra escolar?

Al sumar los $85.000 al haber base actualizado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, una familia de la AUH puede percibir un ingreso de bolsillo superior a los $194.000 por hijo. En el caso del SUAF, el monto total dependerá del rango salarial del trabajador, pero el extra escolar se mantiene como un valor fijo universal.

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