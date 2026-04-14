El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: la serie más exitosa estrena su nueva temporada

El relato combina ciencia ficción con una fuerte carga social y política. Pero lo que realmente impactó fue su enfoque colectivo: no hay un héroe individual, sino una resistencia grupal frente a una amenaza desconocida.

Ese concepto, trasladado al lenguaje audiovisual bajo la dirección de Bruno Stagnaro, logró conectar con una audiencia contemporánea que encontró en la serie algo más que entretenimiento.

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Qué se sabe de la temporada 2 de El Eternauta

Aunque todavía hay muchos detalles bajo reserva, la continuidad de la historia ya está confirmada. La segunda temporada de El Eternauta en Netflix se encuentra actualmente en etapa de preproducción.

El propio Ricardo Darín adelantó en declaraciones recientes que el proyecto "se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo". Desde la producción, en tanto, señalaron que el rodaje comenzará próximamente.

Una historia que todavía tiene mucho por contar

Uno de los puntos clave del éxito es que la primera temporada solo adaptó una parte del universo original. Esto deja abierta la puerta a múltiples líneas narrativas que podrían explorarse en la continuación.

El Eternauta 1

El personaje de Juan Salvo, interpretado por Darín, todavía tiene un largo recorrido por delante. La resistencia frente a la nevada mortal y la invasión alienígena es apenas el inicio de un conflicto mucho mayor.

La obra original de Oesterheld contiene giros argumentales profundos, viajes en el tiempo y reflexiones filosóficas que aún no fueron llevadas a la pantalla. Por eso, los fanáticos esperan que la segunda temporada amplíe ese universo.

El elenco principal de El Eternauta con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

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Netflix presenta lo "Hecho en Argentina" para 2026 y 2027

Netflix presenta una programación que explora la identidad nacional a través de relatos que atraviesan géneros y trascienden generaciones. Estas historias con arraigo popular actúan como un espejo de la cultura local y conectan con el ADN argentino.

Las favoritas de la audiencia preparan su regreso: el fenómeno de Envidiosa llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el 29 de abril. El universo carcelario de En el barro continuará expandiéndose en una tercera temporada en la que volverán Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, junto con Ana Garibaldi y Lorena Vega. Además, la ya anunciada segunda temporada de El Eternauta se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.

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Para el 14 de agosto está confirmado el estreno de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

En la segunda mitad del año los relatos literarios cobrarán vida en la pantalla con los estrenos de las miniseries Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, basada en los cuentos de Mariana Enriquez, protagonizada por Mercedes Morán, entre otros; y Gordon, un thriller basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy, con un reparto encabezado por Rodrigo de la Serna, y con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.