Profundo dolor: un reconocido médico murió atropellado cuando circulaba en bicicleta por la ruta

Un reconocido médico de Florencio Varela murió tras ser atropellado este miércoles cuando circulaba en bicicleta por la ruta provincial 29, a la altura del kilómetro 166, en la localidad bonaerense de Ayacucho, partido de Rauch.
Como consecuencia del impacto, el profesional sufrió heridas de extrema gravedad que lo llevaron a perder la vida.
Un reconocido médico murió atropellado cuando circulaba en bicicleta en la ruta
Un reconocido médico de Florencio Varela murió tras ser atropellado este miércoles cuando circulaba en bicicleta por la ruta provincial 29, a la altura del kilómetro 166, en la localidad bonaerense de Ayacucho, partido de Rauch.
La víctima, identificada como Rodolfo Alberto Fournier, de 69 años y oriundo de Luján, fue embestida por un automóvil Ford Focus conducido por Ricardo Canto (64). El impacto le provocó al profesional lesiones de extrema gravedad, entre ellas una fractura expuesta con aplastamiento en una pierna.
Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Ayacucho, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos.
Según informó recientemente el semanario La Colmena, Fournier se trasladaba en bicicleta porque tenía previsto participar de una maratón en la ciudad de Tandil.
En tanto, de acuerdo con informaciones que publica el diario Clarín, Fournier manejaba una bicicleta de ruta, con equipamiento completo para largas distancias. Sin embargo, en el horario en que se produjo el accidente (alrededor de las 19) había escasa visibilidad, lo que provoca que la circulación de esa clase de vehpiculos sea considerada "riesgosa e imprudente".
La causa penal fue caratulada como homicidio culposo y está a cargo de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul.
Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Según las primeras versiones, tanto la bicicleta como el coche se encontraban fuera de la cinta asfáltica al momento del impacto.
El cuerpo de Fournier fue trasladado a la localidad de Azul, con el fin de que se le realice la autopsia correspondiente.
Fournier era un profesional muy reconocido en Florencio Varela, donde desarrolló gran parte de su carrera. Allí se desempeñó como director del Centro de Atención Médica de Emergencias y ocupó cargos importantes en la Secretaría de Salud municipal, que este jueves expresó su consternación por el fallecimiento a través de un comunicado.
En el texto, destacaron que dejó “una huella imborrable por su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad”. Y agregaron: “Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, agradeciendo profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local”.
El médico también tuvo una destacada labor en medicina del deporte, área en la que desarrolló parte de su trayectoria profesional.
Padre de seis hijos, Fournier era reconocido por su calidez humana, su compromiso con los pacientes y su pasión por el ciclismo, actividad que practicaba regularmente.