Megaoperativo en la Rambla de Mar del Plata: desalojaron "La Saladita" de Playa Bristol

El intendente interino Agustín Neme explicó que la causa se originó en octubre de 2024, cuando Montenegro denunció la "usurpación y ocupación indebida" del predio. “Después de varios meses, la Justicia Federal a través del juez (Santiago) Inchausti, liberó una orden de allanamiento por violación a la ley de marcas y, en ese contexto, le dio a la Municipalidad las herramientas necesarias para saldar una deuda histórica como es devolver a los vecinos, a los turistas y al paisaje de nuestra ciudad, el lugar que es de todos”.

El operativo policial

El despliegue incluyó más de 150 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, coordinados por autoridades departamentales, y cerca de 100 agentes municipales de distintas áreas.

Durante el operativo también se allanó la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) y distintos domicilios particulares, entre ellos el de Walter Rivero, referente de la organización, quien fue demorado durante algunas horas. Su abogado, Martín Bernat, indicó que la entidad atravesaba un proceso de reorganización en la ciudad desde hacía dos años tras detectar irregularidades en la actividad. Rivero fue liberado luego del procedimiento.

“Rivero fue demorado técnicamente a los efectos de notificar la formación de una causa. Pero no hemos tenido acceso al expediente ni sabemos cuál es la imputación que pesaría sobre él”, sostuvo Bernat.

La feria en la Bristol

La feria funcionaba desde hacía más de dos décadas bajo un permiso precario otorgado a la Asociación de Vendedores Ambulantes de Mar del Plata mediante una ordenanza sancionada en 1999, que autorizaba hasta 70 puestos móviles bajo condiciones estrictas por un período de tres años. Con el tiempo, la cantidad de puestos creció hasta superar los 170 y dejaron de cumplirse los requisitos establecidos.

El predio acumuló sucesivas prórrogas y situaciones irregulares. En 2022, el Concejo Deliberante creó la Unidad Turística Fiscal denominada Paseo de Compras Bristol, con el objetivo de ordenar la actividad y promover inversiones en el lugar.

Ante la falta de control efectivo, y sin contar con una fuerza policial propia, Montenegro impulsó la causa en la Justicia Federal hacia fines de 2024, lo que derivó en el operativo realizado en las últimas horas.