Netflix estrena una nueva miniserie de 8 episodios y es la más esperada por todos
Enzo Vogrincic y Delfina Chaves protagonizan esta nueva serie corta en Netflix con apenas ocho capítulos.
Netflix estrena una nueva miniserie de 8 episodios y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)
"El futuro es nuestro" ya empezó a generar expectativa global. Netflix sorprendió este martes 14 de abril al publicar las primeras imágenes oficiales de esta nueva miniserie, inspirada en la novela The World Jones Made. El proyecto no solo llamó la atención por su ambiciosa propuesta narrativa, sino también por reunir a figuras destacadas como Enzo Vogrincic y Delfina Chaves.
La producción, que llevará por título El futuro es nuestro, propone una historia distópica con una fuerte impronta latinoamericana. Las primeras escenas difundidas ya dejaron ver un universo cargado de tensión, crisis y resistencia.
De qué tratra El futuro es nuestro en Netflix
Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.
Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.
Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.
Qué mostraron las primeras imágenes oficiales
Netflix presentó una serie de capturas que introdujeron a los personajes principales en escenarios marcados por el deterioro ambiental y el conflicto social. En estas imágenes, los actores aparecieron caracterizados en sus respectivos roles, lo que permitió a los seguidores tener un primer vistazo del tono visual de la serie.
El material difundido dejó entrever una estética oscura y realista, alineada con el espíritu de la obra original de Philip K. Dick. La ambientación apostó por reflejar un mundo en crisis, donde los recursos escasearon y las tensiones políticas escalaron a niveles críticos.
Además, se percibió una narrativa centrada en la resistencia. América Latina no se presentó como un escenario secundario, sino como el núcleo de una lucha por restablecer el orden frente a un sistema global colapsado.
Un elenco internacional que potencia la historia
Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (El hombre en el castillo), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.
Para llevar a cabo El futuro es nuestro se ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica, entre ellos: los directores de fotografía Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui), Luis Sansans (Narcos, Narcos México); el diseñador de producción Carlos Y Jacques (Pedro Páramo); el director de arte Julián Romera (El Eternauta); los productores Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro (responsables de El Eternauta, entre otras producciones argentinas), con Isa Dick Hackett, hija del autor, también como productora ejecutiva. Y con un equipo de guionistas liderado por Mateo Gil con Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas. Todos ellos, junto a un ensamble de actores y actrices de América Latina encabezado por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros, le darán vida a esta historia.
Ficha técnica de El futuro es nuestro
Miniserie de 8 episodios, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick.
Showrunner: Mateo Gil
Directores: Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Bracera
Productores ejecutivos: Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro
Productoras: K&S Films y Electric Shepherd Productions
Guionistas: Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terrazas
Elenco: Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras
Director de fotografía: Adrián Teijido, Luis Sansans