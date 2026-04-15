Netflix estrena una nueva miniserie de 8 episodios y es la más esperada por todos

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Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.

Qué mostraron las primeras imágenes oficiales

Netflix presentó una serie de capturas que introdujeron a los personajes principales en escenarios marcados por el deterioro ambiental y el conflicto social. En estas imágenes, los actores aparecieron caracterizados en sus respectivos roles, lo que permitió a los seguidores tener un primer vistazo del tono visual de la serie.

El material difundido dejó entrever una estética oscura y realista, alineada con el espíritu de la obra original de Philip K. Dick. La ambientación apostó por reflejar un mundo en crisis, donde los recursos escasearon y las tensiones políticas escalaron a niveles críticos.

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Además, se percibió una narrativa centrada en la resistencia. América Latina no se presentó como un escenario secundario, sino como el núcleo de una lucha por restablecer el orden frente a un sistema global colapsado.

Un elenco internacional que potencia la historia

Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (El hombre en el castillo), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

Para llevar a cabo El futuro es nuestro se ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica, entre ellos: los directores de fotografía Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui), Luis Sansans (Narcos, Narcos México); el diseñador de producción Carlos Y Jacques (Pedro Páramo); el director de arte Julián Romera (El Eternauta); los productores Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro (responsables de El Eternauta, entre otras producciones argentinas), con Isa Dick Hackett, hija del autor, también como productora ejecutiva. Y con un equipo de guionistas liderado por Mateo Gil con Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas. Todos ellos, junto a un ensamble de actores y actrices de América Latina encabezado por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros, le darán vida a esta historia.

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Ficha técnica de El futuro es nuestro

Miniserie de 8 episodios , basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick.

, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick. Showrunner: Mateo Gil

Mateo Gil Directores: Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Bracera

Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Bracera Productores ejecutivos: Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro

Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro Productoras: K&S Films y Electric Shepherd Productions

K&S Films y Electric Shepherd Productions Guionistas: Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terrazas

Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terrazas Elenco: Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras

Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras Director de fotografía: Adrián Teijido, Luis Sansans

Adrián Teijido, Luis Sansans Diseñador de producción: Carlos Y Jacques

Carlos Y Jacques Director de arte: Julián Romera

Julián Romera Directora de vestuario: Patricia Conta

Patricia Conta Música: Roque Baños

Roque Baños Editor: David Gallart