Atacaron a la hermana de un influencer en un partido infantil y le arrojaron agua hirviendo en la cara
La víctima denunció que fue golpeada por tres mujeres durante un encuentro de hockey infantil. Sufrió quemaduras de segundo grado y la Justicia investiga si el ataque fue premeditado.
Atacaron a la hermana de un influencer en un partido infantil y le arrojaron agua hirviendo en la cara
Un partido de hockey infantil en un club de Tucumán terminó en un episodio de violencia extrema. María Teresa Miranda, hermana del influencer “Jorgito Barrionuevo”, fue brutalmente atacada por tres mujeres en medio del encuentro, frente a decenas de chicos y familias.
Según la denuncia, en medio de la golpiza las agresoras le arrojaron agua hirviendo en la cara. El líquido estaba dentro de un termo que utilizaban para tomar mate, lo que agravó las lesiones.
“El dolor que sentí con los golpes y las quemaduras no se comparan con ver la desesperación de mi hija al verme así”, expresó la víctima en sus redes sociales.
El hecho ocurrió mientras Miranda acompañaba a su pareja, Lucas Pontoni, a ver el partido de su hija de 9 años. De acuerdo con su testimonio, el hombre se había ausentado unos minutos y, al regresar, encontró a su ex mujer, identificada como Florencia Rosario Ortiz, junto a otras dos mujeres golpeando a su actual pareja.
Pontoni intentó intervenir, pero también fue agredido. Incluso denunció que una de las atacantes intentó lesionarlo con un objeto punzante, presuntamente un tenedor o cuchillo.
La situación generó escenas de desesperación entre los chicos que presenciaban el partido. Finalmente, otros adultos lograron separar a las involucradas y poner fin a la agresión.
Miranda fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que sufrió quemaduras de segundo grado.
Investigación en curso
La causa quedó a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien ordenó medidas de restricción de acercamiento entre las partes para evitar nuevos episodios de violencia.
Además, dispuso la realización de pericias médicas para determinar la gravedad de las lesiones y definir la calificación legal del hecho.
El abogado de la víctima, Patricio Fresia, aseguró que no descartan que el ataque haya sido planificado. “Estamos analizando todas las evidencias”, señaló.
En paralelo, la investigación también contempla publicaciones en redes sociales donde una de las agresoras se habría burlado del episodio, lo que podría agravar su situación judicial.