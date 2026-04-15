Atacaron a la hermana de un influencer en un partido infantil y le arrojaron agua hirviendo en la cara

Pontoni intentó intervenir, pero también fue agredido. Incluso denunció que una de las atacantes intentó lesionarlo con un objeto punzante, presuntamente un tenedor o cuchillo.

La situación generó escenas de desesperación entre los chicos que presenciaban el partido. Finalmente, otros adultos lograron separar a las involucradas y poner fin a la agresión.

Miranda fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que sufrió quemaduras de segundo grado.

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Investigación en curso

La causa quedó a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien ordenó medidas de restricción de acercamiento entre las partes para evitar nuevos episodios de violencia.

Además, dispuso la realización de pericias médicas para determinar la gravedad de las lesiones y definir la calificación legal del hecho.

El abogado de la víctima, Patricio Fresia, aseguró que no descartan que el ataque haya sido planificado. “Estamos analizando todas las evidencias”, señaló.

En paralelo, la investigación también contempla publicaciones en redes sociales donde una de las agresoras se habría burlado del episodio, lo que podría agravar su situación judicial.