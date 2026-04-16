Primicias YA
Luana, Zunino y Fabio protagonizarán el desafío más fogoso de Gran Hermano

Luana, Zunino y Fabio fueron desafiados por el Big para participar de una prueba con beneficio colectivo. En ese contexto, la tensión del triángulo podría alcanzar su punto máximo.

16 abr 2026, 23:30
Luana, Zunino y Fabio protagonizarán el desafío más fogoso de Gran Hermano
Luana, Zunino y Fabio protagonizarán el desafío más fogoso de Gran Hermano

Luana, Zunino y Fabio protagonizarán el desafío más fogoso de Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana Fernández quedó en el centro de una situación tan incómoda como llamativa: dividida entre Fabio Agostini y Franco Zunino, la participante no logró inclinarse por ninguno de los dos y terminó envuelta en un triángulo amoroso.

Para avivar la llama, el propio reality propuso un desafío que llevó todo al extremo. Con la consigna de comprobar si podían sostener ese vínculo particular que los une, los tres aceptaron atarse entre sí y compartir una velada juntos. Así, entre risas, pasaran una noche diferente: película de por medio, helado y pochoclos.

“El Big les propone un desafío con beneficio colectivo: incluye noche de película con pochoclos y cosas ricas en el SUM, más un asado con gaseosa y helado para toda la casa”, comunicó Santiago del Moro a los participantes.

Con la atenta mirada de todos, finalmente dio a conocer la picante propuesta: “A cambio, el Big les pide que Fabio, Luana y Zunino deben permanecer atados durante 24 horas. La película la ven ustedes tres; el asado es para todos”.

Los participantes involucrados ni lo dudaron y aceptaron la propuesta de inmediato, casi sin intercambiar miradas ni evaluar demasiado las condiciones. La tentación del beneficio colectivo pesó más que cualquier incomodidad, y los tres se mostraron dispuestos a afrontar el desafío con entusiasmo, aun sabiendo que implicaba convivir atados durante horas y exponer aún más la tensión del triángulo.

Cómo fue la noche romántica de Luana, Zunino y Fabio en Gran Hermano

Luana, Fabio y Zunino se dirigieron —tal como pidió el Big— al SUM, atados entre sí, para compartir una velada tan particular como cargada de tensión sexual. Así, se dispusieron a disfrutar de una noche romántica que prometía dejar al descubierto los sentimientos que los unen.

En ese contexto, Luana quiso saber más sobre las experiencias previas de Fabio en otros realities y abrió el juego con curiosidad: “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”.

Agostini, entre risas, respondió con cierta ambigüedad: “Depende cómo lo hagamos, sí”. La participante, lejos de dejarlo pasar, redobló la apuesta: “¿Cómo lo hacían?”. Fue entonces cuando él, jugando con la situación, lanzó: “¿El qué? ¿A qué nos referimos? No sé si estamos hablando de lo mismo”.

Qué hacían cuando estaban atados”, aclaró ella, buscando una respuesta más concreta. Y Fabio finalmente se explayó: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio”.

La frase generó una reacción inmediata de Franco: “¿Cómo exnovio? ”, preguntó, sorprendido y preguntó a Fernández: “¿Qué somos?”. Ella intentó poner paños fríos y respondió: “Nos llevamos muy bien”, aunque el clima ya estaba cargado de tensión.

Con picardía, Fabio remató: “Poliamor”, mientras dejaba en claro que el juego podía escalar aún más. “Un poco de champagne y te juro que arranco de 0 a 300. Me falta eso ”, agregó Luana entre risas, cerrando una charla que dejó en evidencia que el triángulo está más encendido que nunca.

