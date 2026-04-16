Luana, Zunino y Fabio protagonizarán el desafío más fogoso de Gran Hermano

Los participantes involucrados ni lo dudaron y aceptaron la propuesta de inmediato, casi sin intercambiar miradas ni evaluar demasiado las condiciones. La tentación del beneficio colectivo pesó más que cualquier incomodidad, y los tres se mostraron dispuestos a afrontar el desafío con entusiasmo, aun sabiendo que implicaba convivir atados durante horas y exponer aún más la tensión del triángulo.
Cómo fue la noche romántica de Luana, Zunino y Fabio en Gran Hermano
Luana, Fabio y Zunino se dirigieron —tal como pidió el Big— al SUM, atados entre sí, para compartir una velada tan particular como cargada de tensión sexual. Así, se dispusieron a disfrutar de una noche romántica que prometía dejar al descubierto los sentimientos que los unen.
En ese contexto, Luana quiso saber más sobre las experiencias previas de Fabio en otros realities y abrió el juego con curiosidad: “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”.
Agostini, entre risas, respondió con cierta ambigüedad: “Depende cómo lo hagamos, sí”. La participante, lejos de dejarlo pasar, redobló la apuesta: “¿Cómo lo hacían?”. Fue entonces cuando él, jugando con la situación, lanzó: “¿El qué? ¿A qué nos referimos? No sé si estamos hablando de lo mismo”.
“Qué hacían cuando estaban atados”, aclaró ella, buscando una respuesta más concreta. Y Fabio finalmente se explayó: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio”.
La frase generó una reacción inmediata de Franco: “¿Cómo exnovio? ”, preguntó, sorprendido y preguntó a Fernández: “¿Qué somos?”. Ella intentó poner paños fríos y respondió: “Nos llevamos muy bien”, aunque el clima ya estaba cargado de tensión.
Con picardía, Fabio remató: “Poliamor”, mientras dejaba en claro que el juego podía escalar aún más. “Un poco de champagne y te juro que arranco de 0 a 300. Me falta eso ”, agregó Luana entre risas, cerrando una charla que dejó en evidencia que el triángulo está más encendido que nunca.