Qué dijo Jéssica "La Maciel" en Gran Hermano tras la denuncia por explotación sexual en su contra
Jéssica “La Maciel” fue notificada en plena casa de Gran Hermano 2026 por una denuncia por explotación sexual en su contra.
16 abr 2026, 23:42
Qué dijo Jéssica "La Maciel" en Gran Hermano tras la denuncia por explotación sexual en su contra
La emisión de este jueves de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) arrancó con un tema que sacudió la casa: la situación judicial deJéssica “La Maciel”. Fue Santiago del Moro quien explicó al aire cómo se llevó adelante el procedimiento para notificar formalmente a la participante sobre la denuncia en su contra.
Según se detalló, Maciel enfrenta una acusación por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato, impulsada por 17 jóvenes trans. La causa, caratulada como“averiguación de ilícito”, tramita en el Juzgado Federal N°2 de San Martín.
El conductor también aclaró que la concursante no registraba antecedentes penales al momento de ingresar al reality, algo que fue verificado previamente mediante el Certificado de Antecedentes Penales exigido por la producción antes de firmar contrato.
En medio de este nuevo escenario legal, la participante fue convocada al confesionario, donde firmó la documentación correspondiente frente a un oficial de la Policía Federal Argentina y luego decidió hablar.
Qué dijo Jéssica “La Maciel” tras ser notificada en la casa de Gran Hermano sobre la causa judicial que existe en su contra
Visiblemente afectada, Jéssica "La Maciel" dio su versión en una charla íntima con Gran Hermano y relató el origen del conflicto: “Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, expresó.
En ese sentido, aseguró haber sido quien impulsó una denuncia en el pasado: “Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”.
Entre lágrimas, sostuvo su inocencia y se mostró angustiada por el impacto familiar: “Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”.
Luego, la participante replicó su versión frente a algunas compañeras del reality, donde profundizó en su historia personal y volvió a despegarse de las acusaciones.
Allí relató que su hermana “tenía que pagarle a personas para trabajar en la calle” y afirmó con contundencia que “jamás van a poder meterla presa” porque “jamás” cometió los hechos que se le imputan.
“Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”, sostuvo.
Además, recordó episodios de su pasado vinculados a la exposición pública del caso: “Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”.
Mientras la causa avanza en la Justicia, el tema ya impacta de lleno en la dinámica del reality y promete seguir generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.