Qué dijo Jéssica "La Maciel" en Gran Hermano tras la denuncia por explotación sexual en su contra

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Qué dijo Jéssica “La Maciel” tras ser notificada en la casa de Gran Hermano sobre la causa judicial que existe en su contra

Visiblemente afectada, Jéssica "La Maciel" dio su versión en una charla íntima con Gran Hermano y relató el origen del conflicto: “Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, expresó.

En ese sentido, aseguró haber sido quien impulsó una denuncia en el pasado: “Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”.

Entre lágrimas, sostuvo su inocencia y se mostró angustiada por el impacto familiar: “Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”.

Luego, la participante replicó su versión frente a algunas compañeras del reality, donde profundizó en su historia personal y volvió a despegarse de las acusaciones.

Allí relató que su hermana “tenía que pagarle a personas para trabajar en la calle” y afirmó con contundencia que “jamás van a poder meterla presa” porque “jamás” cometió los hechos que se le imputan.

“Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”, sostuvo.

Además, recordó episodios de su pasado vinculados a la exposición pública del caso: “Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el tema ya impacta de lleno en la dinámica del reality y promete seguir generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.