El editorial de Baby Etchecopar: "Piqueteros carajo"

"La pobreza se soluciona gobernando y poniendo mano dura, dando laburo"

"Vos cruzás la 9 de julio y pasan con 7 hijos y un cochecito. El futuro de esos pibes es mendigar un plato de comida"

"¿Los pobres tienen que hacer piquetes? el problema es que porque se robaron el país, hay pobres. Les molesta porque no saben donde meter a los pobres, a los pobres no hay que trasladarlos. La guita que reciben los piqueteros le bancan la campaña a Mariel Fernández".

"Hay que hacerles una auditoría a los líderes piqueteros y ver de donde sacan la plata".

"Cristina va a decir que está gobernando mal cuando la que gobernó mal es ella. 20 años gobernó mal junto con su marido".

"Cuando hablen de los pobres hablen del negocio de la pobreza y muestren a los indignos"

El editorial completo de Baby Etchecopar