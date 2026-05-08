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Paro de colectivos en el AMBA: tras el pago de los sueldos, se levantó la medida de fuerza

Un paro de colectivos volvió a complicar la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires este viernes, con líneas que dejaron de funcionar en las primeras horas y otras que prestan servicios reducidos por un conflicto salarial.

Paro de colectivos en el AMBA: tras el pago de los sueldos, se levantó la medida de fuerza

El conflicto salarial en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a impactar de lleno en los usuarios. Este viernes 8 de mayo, varias líneas de colectivos redujeron sus servicios y otras directamente dejaron de circular debido a una medida de fuerza impulsada por choferes ante la falta de pago de salarios.

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La situación afectó especialmente al sur del conurbano bonaerense, donde miles de pasajeros amanecieron con demoras, largas esperas y paradas prácticamente vacías en medio de una jornada marcada por el frío, el viento y la llovizna.

Finalmente, la empresa saldó la deuda y los choferes de las líneas retomaron sus tareas tras percibir el total de sus salarios.

Qué líneas de colectivos estuvieron afectadas por el paro

Según pudo confirmar A24, desde las 0 horas comenzó una medida de fuerza que afecta a la línea 22 y a todas las líneas operadas por la empresa MOQSA.

Las líneas alcanzadas por el conflicto son:

  • 22
  • 159
  • 219
  • 300
  • 372
  • 584
  • 603
  • 619

En varios casos, los servicios funcionan con frecuencias extremadamente reducidas, con unidades que pasan cada 40 o 45 minutos. En otros recorridos, directamente no hay circulación.

El reclamo de los choferes y la respuesta de la empresa

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Desde MOQSA explicaron que el conflicto se originó por un atraso en el pago de subsidios, situación que derivó en demoras para completar los salarios de los trabajadores.

Los choferes decidieron implementar una “abstención de tareas” hasta que se regularizó la situación. No es la primera vez que la empresa atraviesa un conflicto similar, y los trabajadores ya habían realizado medidas de fuerza en otras oportunidades por el mismo motivo.

“Los trabajadores toman esta medida para poner sobre la mesa que no están cobrando sus salarios en tiempo y forma”, explicaron desde el entorno gremial.

El 159, una de las líneas más afectadas

Entre las líneas perjudicadas, la más sensible es la 159, conocida popularmente como “el blanquito”, un servicio clave que conecta distintos puntos del sur del conurbano bonaerense con el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido llega hasta la zona del ex Correo Central, actual Palacio Libertad, y es utilizado diariamente por miles de personas que viajan desde Berazategui, Quilmes y Florencio Varela hacia Capital Federal.

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