Conmoción en Tucumán: el paseo en bicicleta de un niño que terminó en muerte cerebral

Tras la cirugía, Benjamín quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente de la presión intracraneana.

Sin embargo, el cuadro empeoró con el paso de las horas. “Los valores eran muy elevados y se volvieron refractarios, es decir, no respondían a ningún tratamiento”, explicó la médica.

SINTE22TJ5A53H4YVTISF2CFPA Tras la intervención quirúrgica, el niño permaneció en terapia intensiva bajo soporte respiratorio y con valores elevados de presión intracraneana.

Finalmente, el niño sufrió un deterioro neurológico irreversible.“Estos niveles altos de presión intracraneana lo llevaron a un estado de descerebración y posteriormente a la muerte encefálica”, confirmó Olivera.

Cómo fue el accidente en Horco Molle

El accidente ocurrió el último fin de semana en Horco Molle, una zona serrana muy frecuentada por ciclistas y deportistas. Según relató la familia, Benjamín había salido a recorrer el circuito en bicicleta cuando sufrió una fuerte caída que le provocó lesiones gravísimas.

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al hospital mientras sus padres permanecieron a su lado durante toda la internación. El caso tomó aún más repercusión luego del mensaje publicado por su prima, Victoria Guerrero, quien apuntó contra la falta de controles en la zona.

“Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”, expresó en un texto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El reclamo de la familia tras la tragedia

La denuncia abrió una fuerte discusión entre vecinos y deportistas sobre las condiciones de seguridad en los senderos de Horco Molle. La familia aclaró que no busca responsables, pero sí reclama medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.

“Pedimos que se refuercen los controles y se priorice la seguridad en la zona”, sostuvo Victoria Guerrero. En otro tramo del mensaje, agregó: “No queremos que ningún niño, adolescente o adulto vuelva a pasar por algo así”.