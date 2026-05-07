Cómo seguirá el tiempo tras el paso de la ciclogénesis en la previa del fin de semana

HkfB862tVe_1256x620 En Mar del Plata rige una alerta de color naranja y se esperan olas de hasta 7 metros.

Según detalló el portal especializado Meteored, desde el viernes se esperan ráfagas de entre 50 y 70 km/h, baja sensación térmica y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima.

El fin de semana seguirá marcado por el frío y el viento. Para el sábado se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 14 °C, mientras que el domingo mejorarán las condiciones con algo más de sol, aunque la temperatura mínima bajará hasta los 7 grados.

El comienzo de la próxima semana mantendrá la tendencia fría, con máximas cercanas a los 17 °C y mínimas de entre 7 y 9 grados.

Alerta amarilla y naranja por fuertes vientos

El SMN emitió una alerta amarilla por viento para sectores del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, vigente entre el jueves y el sábado. En esas zonas se esperan ráfagas de hasta 80 km/h y velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h.

Además, toda la Costa Atlántica bonaerense se encuentra bajo alerta naranja debido a la intensidad del temporal, que podría generar complicaciones en áreas urbanas y costeras. Aunque el AMBA no está bajo alerta oficial, los especialistas advirtieron que el viento se hará sentir con fuerza durante varias jornadas.

Embed 7 MAY I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

60-90 mm con ráfagas ≥ 90km/h

20-60 mm con ráfagas ≥ 70km/h

Granizo



#Lluvia

20-30 mm pic.twitter.com/3jq1yjs8Xz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 7, 2026

Mar del Plata y la Costa Atlántica, en la zona más crítica

La región costera será una de las más afectadas por la ciclogénesis. En Mar del Plata, entre la noche del viernes y el sábado, se espera una importante marejada ciclónica que elevará el nivel del mar.

Sobre ese incremento se sumarán olas de entre 3 y 7 metros de altura, dependiendo del sector de la costa y del momento del día.

La situación genera especial preocupación porque la ciudad ya sufrió fuertes tormentas durante la madrugada del jueves, con acumulados que superaron los 100 milímetros y provocaron anegamientos y daños materiales.

Ante este escenario, especialistas recomendaron evitar circular por sectores costeros hasta que el fenómeno pierda intensidad.

Vientos huracanados en alta mar

Las condiciones más extremas se esperan mar adentro. Según Meteored, el centro de baja presión alcanzará su máxima intensidad durante la noche del viernes.

En alta mar podrían registrarse ráfagas huracanadas de hasta 140 km/h y olas cercanas a los 12 metros de altura, un panorama considerado de riesgo extremo para cualquier embarcación.

El fenómeno también afectará a la Patagonia

La ciclogénesis no impactará solamente sobre Buenos Aires. Las provincias de Río Negro y Chubut también sentirán los efectos del sistema. En las zonas costeras se esperan vientos del sur de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas localizadas que podrían superar los 100 km/h.

Además, el ingreso de fuertes vientos del oeste podría provocar una bajante significativa del nivel del mar en distintos puntos de la costa patagónica.