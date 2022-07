El tip de Viviana Canosa para descubrir si alguien es corrupto: "No falla"

“Alberto Fernández es el número uno de los miserables. Dijo sin ponerse colorado que ‘el problema es que la economía crece mucho’. Cuando lo leí, pensé que era un meme. A este tipo le cambiaron la medicación y le pegó como el culo. No puede decir esto, se está burlando de nosotros”. “Alberto Fernández es el número uno de los miserables. Dijo sin ponerse colorado que ‘el problema es que la economía crece mucho’. Cuando lo leí, pensé que era un meme. A este tipo le cambiaron la medicación y le pegó como el culo. No puede decir esto, se está burlando de nosotros”.

"La verdad que la líder de la oposición a este gobierno es Cristina Fernández de Kirchner, es bipolar, trabaja de oficialismo y oposición. Por lo menos Chacho Álvarez tuvo la dignidad de renunciar, no estaba de acuerdo con las medidas y se fue. Esta se queda y lo quiere tirar por la ventana a él".

"La vemos a Milagro Sala con el Papa. No falla, si sos corrupto, si estás condenado, si sos k, seguro que tenés una foto con Francisco. Ni vos ni yo tenemos una foto con el Papa, pero los políticos chorros sí. ¿Te parece casualidad?".

"Lo que es seguro es que muchos ministros tienen los días contados, el cambio de jugadores es casi un hecho. Parece que guzmán no llega a la primavera, igual mostró que es Terminator. Le tiran con todo y él resiste, lo quieren matar, pero no lo consiguen".

"La conferencia de prensa de Gabriela Cerruti no tuvo desperdicio, cada vez está más sacada. En cualquier momento agarra y le pega una cachetada a algún periodista. Parece la empleada pública de Gasalla, se puso como loca por qué un periodista le hizo dos preguntas".

"Para Cerruti la culpa de la inflación la tenemos los ciudadanos que vamos a comprar al supermercado. Como se nota que esta mina no va ni al chino".

