La advertencia bíblica de Viviana Canosa: "Cristina está provocando la ira de Dios"

Ahora se pelean por la caja de los pobres, a ellos no les importa el pueblo, sólo les importa quedarse con su dinero. La guita de los planes es una de las pocas cajas que no maneja La Cámpora y por eso Cristina puso foco en eso. El Presidente pactó con los movimientos sociales. "Yo te doy la caja, vos no me sacás a la gente de la calle".