Viviana Canosa aseguró que Alberto Fernández ya "le renunció dos veces a Cristina Kirchner"

"Nos quieren hacer creer que la culpa de todo fue de Macri. Son puro relato, los reyes del relato. Son apropiadores seriales: se apropiaron de los Derechos Humanos, se apropiaron del Día de la Mujer, se apropiaron de todo".

"La feroz interna entre Garganta Profunda y la Reina de Tolosa nos tiene de rehén a todos. Alberto está solo, cada vez le quedan menos personas de confianza, muchos ya se pasaron al bando de Cristina. Si con esta movida de Cristina el Presidente pierde el apoyo de los movimientos sociales, la posibilidad de un estallido está cada vez más cerca".

"Las piqueteras se le animan a Cristina Kirchner. La guerra por la caja de los pobres recién empieza y puede ser clave para el futuro del Gobierno. Pero gane quien gane los pobres van a seguir siendo rehenes del poder".

"Si no te lo cuentan otros es porque hay muchos periodistas ensobrados y también muchos cagones. Yo no tengo miedo, y si me echan de acá me iré a otro lado, mi compromiso es con ustedes, el rebaño de pelotudos. Es la segunda vez que Alberto le dice que se va a Cristina. Ya le renunció dos veces: la primera fue con 'los funcionarios que no funcionan' y la otra fue hace pocos días".

"Te hablan de crecimiento y lo único que crece es la pobreza. Me da mucha bronca garparle a Cerruti para que nos mienta. Que duro es darte cuenta que mientras el país se derrumba el gordo está con la cabeza en una porno vintage".

"Somos la Argentina keloke. La música de L-Gante representa al gobierno de Alberto Fernández: es pedorra, berreta, bizarra, fomenta la falopa y es contradictoria. Su música sonó en el día de la mujer y sus letras son misóginas. ¿Cuál es el aporte de L- Gante a la música? La cumbia 420, que desastre".

Mirá el editorial de Viviana Canosa