Esteban Trebucq habló del crimen del colectivero: "No fue un hecho político ni un ajuste de cuentas"

, dijo Trebucq.

Y continuó: "Ya que Berni no lo sabe, le informamos: no fue un hecho político ni un ajuste de cuentas, fue un hecho de inseguridad. Como no sabe, le informamos, ministro".

"Fue un hecho de inseguridad, porque usted como el ministro anterior (Cristian Ritondo) no han resuelto la pandemia de la inseguridad en la provincia. Todo lo contrario, la han incrementado. Como hay mas inseguridad, al chofer Barrientos no lo mató un ajuste de cuentas o un mensaje político, lo mató la inseguridad", aseguró el conductor.

Y sentenció: "Cada vez que el kirchnerismo se ve acorralado por su falta de buena pericia o por situaciones extraordinarias, comienza la fábula, el relato".

El editorial de Esteban Trebucq en La Cruel Verdad