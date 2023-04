Esteban Trebucq: "La tragedia más grande es que no se dan cuenta que fracasaron"

Berni ya no puede salir a la calle. Es repudiable que le hayan pegado, pero inmensamente más repudiable que hayan matado a un laburante. Berni ya no puede salir a la calle. Es repudiable que le hayan pegado, pero inmensamente más repudiable que hayan matado a un laburante.

Si es tan bueno lo que hicieron, por qué todos los días matan a alguien, por qué afanan. La población está reclamando hechos, no relatos. No hay más narrativa posible ante el hambre.

La tragedia más grande es que no se dan cuenta que fracasaron.

En la Argentina faltan policías, patrulleros. Faltan gendarmes. En Argentina hay una política fracasada.

Mientras que esto pasa, el Gobierno baila Estelares en la Quinta de Olivos.

El editorial de Esteban Trebucq