Histórico: un apostador ganó el Telekino en Jujuy y el premio rompió un récord

El cartón premiado fue el número 283310, que se vendió cuando quedaban solo cuatro boletos disponibles. “Cuando nos enteramos, vimos que empezaron a aparecer los que se aproximaban, pero el ganador aún no dio señales”, contó Flores.

Hay tiempo para reclamar el premio

El nuevo millonario tiene plazo hasta el 21 de abril para presentarse y cobrar el dinero. Mientras tanto, la agencia sigue recibiendo curiosos y apostadores que se acercan con la ilusión de conocer el lugar donde la suerte hizo historia. “Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida”, aseguró el vendedor.

Otros ganadores y premios del sorteo

Además del pozo principal, el sorteo repartió otros premios:

19 ganadores con 14 aciertos: $547.114 cada uno

Premios de $2.000.000 en distintas provincias (Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires)

Rekino sin ganador principal, pero con 19 apostadores que recibirán $202.635 por 14 aciertos

El caso ya se convirtió en uno de los más comentados del año y suma un condimento extra: el misterio sobre el ganador que todavía no apareció y podría estar a horas de cambiar su vida para siempre.