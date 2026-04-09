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Nuevo Millonario

Histórico: un apostador ganó el Telekino en Jujuy y el premio rompió un récord

La cifra es la más alta que haya otorgado una casa de apuestas en la provincia. El cartón afortunado fue vendido en una agencia de la Capital.

La agencia 161 de San Salvador de Jujuy

La agencia 161 de San Salvador de Jujuy, punto de venta del cartón ganador del Telekino, concentra la atención de apostadores. 

El sorteo número 2422 del Telekino dejó uno de los premios más impactantes del año: un apostador de Jujuy se llevó un pozo acumulado de $917.083.225, pero aún no se presentó a cobrarlo. La noticia generó expectativa en toda la provincia, donde crece el misterio sobre quién es el afortunado que acertó todos los números.

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Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto. (Foto: Gentileza El Tribuno de Jujuy)

El boleto ganador fue vendido en la agencia 161, ubicada en calle Balcarce casi Independencia, en San Salvador de Jujuy. A pesar de la magnitud del premio, el ganador todavía no apareció, lo que mantiene en vilo tanto a los responsables del local como a los vecinos de la zona.

El vendedor del cartón, Manuel Flores, expresó su emoción: “Me abunda de felicidad haber sido el nexo que le cambió la vida a una persona. Hace muchos años que no teníamos un premio así en Jujuy”.

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Los números que cambiaron una vida

La combinación ganadora estuvo compuesta por los siguientes números: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

El cartón premiado fue el número 283310, que se vendió cuando quedaban solo cuatro boletos disponibles. “Cuando nos enteramos, vimos que empezaron a aparecer los que se aproximaban, pero el ganador aún no dio señales”, contó Flores.

Hay tiempo para reclamar el premio

El nuevo millonario tiene plazo hasta el 21 de abril para presentarse y cobrar el dinero. Mientras tanto, la agencia sigue recibiendo curiosos y apostadores que se acercan con la ilusión de conocer el lugar donde la suerte hizo historia. “Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida”, aseguró el vendedor.

Otros ganadores y premios del sorteo

Además del pozo principal, el sorteo repartió otros premios:

  • 19 ganadores con 14 aciertos: $547.114 cada uno
  • Premios de $2.000.000 en distintas provincias (Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires)
  • Rekino sin ganador principal, pero con 19 apostadores que recibirán $202.635 por 14 aciertos

El caso ya se convirtió en uno de los más comentados del año y suma un condimento extra: el misterio sobre el ganador que todavía no apareció y podría estar a horas de cambiar su vida para siempre.

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