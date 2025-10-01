En vivo Radio La Red
Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto mientras el conductor estaba en el baño

El hecho ocurrió en el barrio Alto Comedero en una estación de servicio. El dinero estaba destinado a cancelar una deuda.

La inseguridad volvió a sacudir a San Salvador de Jujuy: un hombre denunció que le robaron $90 millones en efectivo que llevaba en su auto para realizar un depósito bancario. El golpe ocurrió este miércoles al mediodía en el barrio Alto Comedero y ya es investigado por la Policía provincial.

Según el testimonio de la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas. La suma se encontraba en dos bolsas plásticas negras que, por descuido, quedaron a la vista en el asiento del acompañante de su vehículo.

El hombre relató que ese día viajó desde Palpalá hacia San Salvador de Jujuy. Al llegar al cruce de la Ruta Nacional 66 y el acceso al Camino a Río Blanco, decidió detenerse en una estación de GNC para ir al baño.

En ese momento dejó el auto estacionado con las bolsas visibles. Según su cálculo, su ausencia no superó los cinco minutos, pero fue suficiente para que los delincuentes actuaran con rapidez y se llevaran el botín.

Imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA.

La denuncia y la investigación policial

Al retomar el viaje, el conductor advirtió que las bolsas con los $90 millones ya no estaban. De inmediato se dirigió a la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

El caso quedó en manos de la Policía provincial, que reconstruye el trayecto entre Palpalá y la capital jujeña para rastrear pistas y testigos que ayuden a identificar a los autores del robo y recuperar el dinero. Hasta el momento, no hay indicios sobre los responsables ni sobre el paradero del dinero sustraído.

Conmoción en la provincia

El hecho generó gran conmoción en Jujuy, no solo por el monto robado, sino también por la rapidez con que actuaron los delincuentes y las dudas sobre si hubo un seguimiento previo a la víctima.

La investigación continúa sin descartar ninguna hipótesis, mientras que el damnificado aguarda respuestas y la atención pública sigue centrada en el avance del caso.

