Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto mientras el conductor estaba en el baño

en-solo-cinco-minutos-delincuentes-se-llevaron-90-millones-un-vehiculo-estacionado-una-estacion-servicio-san-salvador-jujuy-imagen-ilustrativa-realizada-todojujuy-ia Imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA.

La denuncia y la investigación policial

Al retomar el viaje, el conductor advirtió que las bolsas con los $90 millones ya no estaban. De inmediato se dirigió a la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

El caso quedó en manos de la Policía provincial, que reconstruye el trayecto entre Palpalá y la capital jujeña para rastrear pistas y testigos que ayuden a identificar a los autores del robo y recuperar el dinero. Hasta el momento, no hay indicios sobre los responsables ni sobre el paradero del dinero sustraído.

Conmoción en la provincia

El hecho generó gran conmoción en Jujuy, no solo por el monto robado, sino también por la rapidez con que actuaron los delincuentes y las dudas sobre si hubo un seguimiento previo a la víctima.

La investigación continúa sin descartar ninguna hipótesis, mientras que el damnificado aguarda respuestas y la atención pública sigue centrada en el avance del caso.