Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y por qué todos lo esperan
Con dos fines de semana largos en el mismo mes, mayo se perfila como uno de los mejores momentos del año para cortar la rutina. Cuándo caen los feriados y cómo aprovecharlos.
Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y por qué todos lo esperan
El calendario oficial de feriados ya está definido y trae una buena noticia para quienes buscan organizar descansos, escapadas o viajes a lo largo del año: 2026 tendrá varios fines de semana largos estratégicamente ubicados, ideales para cortar la rutina sin necesidad de tomarse demasiados días de licencia.
De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno nacional, uno de los primeros descansos extendidos llega en mayo, un mes que se posiciona como uno de los más atractivos para el turismo interno y la planificación familiar.
Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2026
El primer gran descanso del mes se dará con el Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes 1 de mayo.
Al tratarse de un feriado inamovible, su ubicación en el calendario genera automáticamente un fin de semana largo de tres días, que se extiende desde el viernes hasta el domingo 3 de mayo en todo el país.
Esto significa que millones de argentinos podrán disfrutar de un corte en la rutina laboral sin necesidad de pedir días adicionales.
Este tipo de fechas suele ser altamente valorado porque:
Permite descansar sin afectar demasiado la actividad laboral
Facilita escapadas cortas sin grandes gastos
Genera movimiento turístico en distintos puntos del país
Además, al ubicarse a comienzos de mes, funciona como un “respiro” tras el ritmo habitual de trabajo y estudio.
Mayo, el mes con más oportunidades de descanso
Pero el 1 de mayo no será la única oportunidad para descansar. El calendario de 2026 marca otro feriado clave en el mismo mes: el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el lunes 25 de mayo.
Al caer lunes, también genera un fin de semana largo, en este caso desde el sábado 23 hasta el lunes 25.
Esto convierte a mayo en un mes particularmente atractivo, ya que ofrece dos fines de semana largos separados por pocas semanas, algo poco habitual en el calendario anual.
Dos fines de semana largos en un mismo mes
El esquema queda conformado de la siguiente manera:
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo)
Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo (fin de semana largo)
Ambas fechas son feriados nacionales inamovibles, lo que significa que:
No se trasladan
Se aplican en todo el territorio argentino
Alcanzan tanto al sector público como al privado
Esta doble oportunidad de descanso permite organizar desde escapadas breves hasta viajes más extensos, combinando días libres o planificando con anticipación.
El detalle de los feriados y días no laborables de 2026, mes por mes
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
Septiembre
Sin feriados nacionales.
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Todos los fines de semana largos confirmados para 2026
2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).
1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).
23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).
13 al 15 de junio: Güemes (3 días).
9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).
15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).