Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y por qué todos lo esperan

Esto significa que millones de argentinos podrán disfrutar de un corte en la rutina laboral sin necesidad de pedir días adicionales.

Este tipo de fechas suele ser altamente valorado porque:

Permite descansar sin afectar demasiado la actividad laboral

Facilita escapadas cortas sin grandes gastos

Genera movimiento turístico en distintos puntos del país

Además, al ubicarse a comienzos de mes, funciona como un “respiro” tras el ritmo habitual de trabajo y estudio.

Mayo, el mes con más oportunidades de descanso

Pero el 1 de mayo no será la única oportunidad para descansar. El calendario de 2026 marca otro feriado clave en el mismo mes: el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el lunes 25 de mayo.

Al caer lunes, también genera un fin de semana largo, en este caso desde el sábado 23 hasta el lunes 25.

Esto convierte a mayo en un mes particularmente atractivo, ya que ofrece dos fines de semana largos separados por pocas semanas, algo poco habitual en el calendario anual.

Feriados 2026 Argentina

Dos fines de semana largos en un mismo mes

El esquema queda conformado de la siguiente manera:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (fin de semana largo)

Día del Trabajador (fin de semana largo) Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo (fin de semana largo)

Ambas fechas son feriados nacionales inamovibles, lo que significa que:

No se trasladan

Se aplican en todo el territorio argentino

Alcanzan tanto al sector público como al privado

Esta doble oportunidad de descanso permite organizar desde escapadas breves hasta viajes más extensos, combinando días libres o planificando con anticipación.

El detalle de los feriados y días no laborables de 2026, mes por mes

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Todos los fines de semana largos confirmados para 2026