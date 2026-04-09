Artemis II regresa a la Tierra: cuándo será el amerizaje
La nave Orion, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, iniciará el regreso a la Tierra tras completar el sobrevuelo lunar.
Los astronautas vuelven de regreso a la Tierra este viernes. (Foto: NASA).
La misión Artemis II transita su etapa final después de que la tripulación completara con éxito el sobrevuelo alrededor de la Luna. La nave Orion se prepara para regresar a la Tierra este viernes tras pasar por la cara oculta del satélite natural, donde los astronautas identificaron nuevos cráteres y zonas de alta reflectividad en la superficie lunar.
El tripulación de la nave Orion está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizan una travesía clave dentro del programa lunar impulsado por la NASA.
Cuándo será el amerizaje
El amerizaje, conocido como splashdown, está previsto para el viernes 10 de abril a las 20.07 frente a la costa de San Diego. En Argentina, el descenso de la cápsula se produciría alrededor de las 21.07.
La NASA difundirá actualizaciones sobre el desarrollo de la misión a través de sus canales oficiales, con cobertura del tramo final del histórico vuelo.
Las últimas pruebas de Artemis II
Durante el último tramo, la tripulación realiza tareas operativas para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Entre ellas, ejecutan una maniobra que consiste en orientar la cápsula con la cola apuntando hacia el Sol, procedimiento clave para el control térmico y la generación de energía.
“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, explicó la NASA.
Un paso clave del programa lunar
El vuelo de Artemis II comenzó el 1° de abril y tiene una duración total de 10 días. A diferencia de la misión Artemis I, realizada sin tripulación, esta expedición buscó demostrar la capacidad de efectuar un viaje tripulado alrededor de la Luna y validar los sistemas de navegación y seguridad en el espacio profundo.
La información obtenida será determinante para las próximas etapas del programa, cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.
Bajo el mando de Wiseman, la tripulación mantuvo un desempeño estable durante el trayecto. Ahora, con el descenso previsto frente a la costa de California, los equipos de control de la NASA se enfocan en garantizar un reingreso atmosférico seguro.
El éxito de estas maniobras marcará el cierre de una fase crucial para la exploración espacial y abrirá el camino hacia futuras misiones tripuladas que buscan establecer una presencia humana sostenida en la Luna.