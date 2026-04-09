Artemis II regresa a la Tierra: cuándo será el amerizaje

Las últimas pruebas de Artemis II

Durante el último tramo, la tripulación realiza tareas operativas para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Entre ellas, ejecutan una maniobra que consiste en orientar la cápsula con la cola apuntando hacia el Sol, procedimiento clave para el control térmico y la generación de energía.

NASA espacio Artemis II Una de las imágenes tomadas por Orión de la Vía Lactea. (Foto: NASA).

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, explicó la NASA.

Un paso clave del programa lunar

El vuelo de Artemis II comenzó el 1° de abril y tiene una duración total de 10 días. A diferencia de la misión Artemis I, realizada sin tripulación, esta expedición buscó demostrar la capacidad de efectuar un viaje tripulado alrededor de la Luna y validar los sistemas de navegación y seguridad en el espacio profundo.

La información obtenida será determinante para las próximas etapas del programa, cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Nasa Artemis II

Bajo el mando de Wiseman, la tripulación mantuvo un desempeño estable durante el trayecto. Ahora, con el descenso previsto frente a la costa de California, los equipos de control de la NASA se enfocan en garantizar un reingreso atmosférico seguro.

El éxito de estas maniobras marcará el cierre de una fase crucial para la exploración espacial y abrirá el camino hacia futuras misiones tripuladas que buscan establecer una presencia humana sostenida en la Luna.