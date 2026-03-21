Sofía Jujuy Jiménez hizo un increíble anuncio que enterneció a todos: "Ya te amo, bebito"

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Su alegría fue aún más allá: también publicó una foto en la que se la ve dándole un beso a la panza de su hermana mayor. "Todavía no te conozco Beltrán y ya te amo con mi alma bbiiitoooo", dedicó en su Instagram.

Sofía Jujuy emocionada por el embarazo 1

Para Sofía, este anuncio marca la llegada de una nueva vida a la familia. En tiempos donde todo parece pasar rápido y quedar en la superficie, gestos así recuerdan el valor de las emociones genuinas y los vínculos que realmente importan.

Con quién está en pareja Sofía Jujuy Jiménez

El nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez es Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven oriundo de Salta, de bajo perfil, alejado del ambiente artístico y empresario de moda. Su interés principal es el deporte, ya que se desempeña como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, una institución que posee una gran trayectoria en su provincia natal. El deportista conserva una personalidad discreta y evita la exposición mediática constante. En su cuenta de Instagram suma poco más de 6000 seguidores.

El flamante novio de Sofía lidera una marca de ropa, emprendimiento que se enfoca en la moda urbana con diseños clásicos, estampados y accesorios como gorras y gorros, un emprendimiento que le permite un desarrollo en el rubro comercial.

El joven también dedica tiempo a los viajes por el mundo. En sus redes sociales se pueden ver fotos en Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. El empresario también es seguidor de Boca Juniors y asiste a la Bombonera de manera frecuente con amigos y familiares.