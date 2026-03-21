Sofía Jujuy Jiménez hizo un increíble anuncio que enterneció a todos: "Ya te amo, bebito"
Sofía Jujuy Jiménez se mostró completamente atravesada por la emoción al compartir un video en sus redes sociales donde aparece llorando, sin filtros y a corazón abierto.
21 mar 2026, 16:51
Sofía Jujuy Jiménez hizo un increíble anuncio que enterneció a todos: "Ya te amo, bebito"
Sofía Jujuy Jiménez volvió a abrir su corazón ante sus seguidores con un video tan genuino como conmovedor. En sus redes sociales, se la vio llorando desconsoladamente, atravesada por una emoción difícil de contener y aún más de explicar con palabras.
Lejos de ser algo aislado, este tipo de exposiciones forman parte de su esencia: Jujuy suele compartir situaciones personales que la movilizan por completo, generando un fuerte lazo con su comunidad. Y esta vez no fue la excepción. Detrás de esas lágrimas no había angustia, sino un torbellino de sentimientos frente a una noticia que le cambiará la vida para siempre.
Su hermana, Inés, está embarazada, y eso significa que la modelo se prepara para convertirse en tía, un rol que la llena de ilusión y sensibilidad. El impacto de la noticia fue tan profundo que su reacción no tardó en hacerse visible: emoción pura.
"Voy a ser tía y madrina. Beltruuuu veni que te voy a recontramil malcriar bbito de mi corazón, te esperamos con mucho amooooooooooor", escribió, dejando en claro la felicidad inmensa que siente por la llegada del bebé a la familia.
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Su alegría fue aún más allá: también publicó una foto en la que se la ve dándole un beso a la panza de su hermana mayor. "Todavía no te conozco Beltrán y ya te amo con mi alma bbiiitoooo", dedicó en su Instagram.
Para Sofía, este anuncio marca la llegada de una nueva vida a la familia. En tiempos donde todo parece pasar rápido y quedar en la superficie, gestos así recuerdan el valor de las emociones genuinas y los vínculos que realmente importan.
Con quién está en pareja Sofía Jujuy Jiménez
El nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez es Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven oriundo de Salta, de bajo perfil, alejado del ambiente artístico y empresario de moda. Su interés principal es el deporte, ya que se desempeña como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, una institución que posee una gran trayectoria en su provincia natal. El deportista conserva una personalidad discreta y evita la exposición mediática constante. En su cuenta de Instagram suma poco más de 6000 seguidores.
El flamante novio de Sofía lidera una marca de ropa, emprendimiento que se enfoca en la moda urbana con diseños clásicos, estampados y accesorios como gorras y gorros, un emprendimiento que le permite un desarrollo en el rubro comercial.
El joven también dedica tiempo a los viajes por el mundo. En sus redes sociales se pueden ver fotos en Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. El empresario también es seguidor de Boca Juniors y asiste a la Bombonera de manera frecuente con amigos y familiares.