¿Cuál es el extraño ritual que hizo Sofía Jujuy Jiménez con su nuevo novio y para qué sirve?

La mesa simboliza el hogar, la estabilidad y el sustento, y colocarse debajo representa protección y el deseo de construir una relación sólida. Aunque no tiene respaldo científico ni un origen histórico definido, esta práctica se viralizó en redes sociales y se transformó en una tradición moderna.

Por el momento, no trascendió el nombre ni la identidad de su nuevo novio, dado que la modelo decidió preservarlo y evitar cualquier referencia directa o etiquetas en sus publicaciones.

Este nuevo romance llega después de un período sensible para Jujuy. En los últimos años fue vinculada a distintas relaciones, pero la que más la marcó fue la que mantuvo con Bautista Bello, de quien se separó a mediados de 2023 en medio de un escándalo por infidelidad.

En aquel entonces, el polista fue descubierto con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro, mientras la modelo participaba de un reality en Europa y se encontraba incomunicada. El episodio significó un fuerte golpe emocional, que ella misma expuso con dolor y desilusión en sus redes sociales.