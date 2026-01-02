En vivo Radio La Red
¿Cuál es el extraño ritual que hizo Sofía Jujuy Jiménez con su nuevo novio y para qué sirve?

La modelo blanqueó su nuevo romance en los primeros minutos del 2026 y sorprendió a sus seguidores al compartir un particular ritual de Año Nuevo.

Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a apostar al amor después de su última y escandalosa separación con Bautista Bello, marcada por una infidelidad. Con una foto junto a su nueva pareja y un tierno mensaje, la modelo hizo el anuncio en los primeros minutos del 2026 a través de sus redes sociales.

Sin revelar la identidad del hombre que la conquistó, Jujuy compartió un video junto a su novio en el que se los ve realizando un ritual de Año Nuevo que se volvió popular en los últimos años: colocarse juntos debajo de la mesa. La escena, íntima y cargada de complicidad, fue sellada con un beso. Para acompañar las imágenes, escribió: “Tengan cuidado con lo que intencionan. El 2026 viene con todo, parece. Arranqué el año de novia, wow”.

Más tarde, la modelo profundizó el anuncio desde sus historias de Instagram, donde publicó otra imagen abrazada a su pareja y expresó su sorpresa por este nuevo capítulo sentimental: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío, no entiendo nada”.

De qué se trata el extraño ritual de Jujuy Jiménez con su nuevo novio

El ritual que realizó Sofía con su nuevo novio consiste en sentarse debajo de una mesa en el momento del brindis de Año Nuevo y, según la creencia popular, sirve para atraer el amor, encontrar pareja o fortalecer un vínculo durante el año que comienza.

La mesa simboliza el hogar, la estabilidad y el sustento, y colocarse debajo representa protección y el deseo de construir una relación sólida. Aunque no tiene respaldo científico ni un origen histórico definido, esta práctica se viralizó en redes sociales y se transformó en una tradición moderna.

Por el momento, no trascendió el nombre ni la identidad de su nuevo novio, dado que la modelo decidió preservarlo y evitar cualquier referencia directa o etiquetas en sus publicaciones.

Este nuevo romance llega después de un período sensible para Jujuy. En los últimos años fue vinculada a distintas relaciones, pero la que más la marcó fue la que mantuvo con Bautista Bello, de quien se separó a mediados de 2023 en medio de un escándalo por infidelidad.

En aquel entonces, el polista fue descubierto con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro, mientras la modelo participaba de un reality en Europa y se encontraba incomunicada. El episodio significó un fuerte golpe emocional, que ella misma expuso con dolor y desilusión en sus redes sociales.

