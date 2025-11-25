Alerta sanitaria en Argentina por casos de sarampión: quiénes deben controlarse y cuáles son los síntomas

La confirmación diagnóstica llegó el 19 de noviembre, luego de analizar muestras respiratorias, de orina y de suero mediante pruebas IgM/IgG en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay.

Sarampión: quiénes deben controlarse tras los casos detectados

sarampion

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina había registrado 35 casos de sarampión, la mayoría asociados a contagios ocurridos en otros países. En este contexto, el Ministerio reforzó la alerta e instó a la población a estar atenta si estuvo en los mismos transportes, terminales o paradores, sin importar asiento o tiempo de permanencia.

Recorridos incluidos en la alerta Autobuses Quirquincho S.R.L.

Salida: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – 13/11

Parador Mosconi (Salta): 14/11 – almuerzo

Parador Rosario de la Frontera (Santiago del Estero): 14/11 – cena

Parador San Nicolás (Buenos Aires): 15/11 – mañana

Arribo a Liniers (CABA): 15/11 – 12:30

Terminal Retiro (CABA): 15/11 – 13:00

Balut Hermanos S.R.L.

Salida: Salvador Mazza (Salta) – 14/11 – 11:45

Parador Pinto (Santiago del Estero): 15/11 – mañana

Parador Totoras (Santa Fe): 15/11 – mediodía

Puntos de ascenso y descenso incluidos:

Jujuy: Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito, Calilegua, Libertador Gral. San Martín, Fraile Pintado, Chalican, San Pedro, San Salvador, Palpalá, Perico.

Salta: General Güemes, Metán.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Parador Pinto.

Santa Fe: Rafaela, Rosario.

Buenos Aires: San Pedro, Campana, parada en ruta en Escobar, Terminal El Motivo (Pacheco).

CABA: Liniers, Dellepiane, Retiro.

Empresa San José S.R.L.

Salida: Terminal Retiro (CABA) – 15/11 – 21:40

Paradas en Entre Ríos: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación

Llegada: 16/11

Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas

sarampion-argentina

El sarampión es una enfermedad viral de transmisión respiratoria, caracterizada por ser altamente contagiosa: una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas. Los cuadros severos se observan con mayor frecuencia en niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Fiebre alta

Manchas rojas o exantema

Tos

Conjuntivitis

Secreción nasal

El sarampión puede generar neumonía, convulsiones, meningoencefalitis e incluso ceguera. No existe un tratamiento específico, y entre 1 y 2 de cada 1000 personas no vacunadas pueden fallecer por la infección.

La importancia de la vacunación

vacunacion

La vacunación es la única forma efectiva de prevenir el sarampión y sus complicaciones. El Calendario Nacional de Vacunación establece:

6 a 11 meses: doble viral ( dosis cero )

12 meses: triple viral

13 meses a 4 años y 11 meses: doble viral (dosis adicional)

5 años: triple viral

Aclaraciones del Ministerio: