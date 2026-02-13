Activan una alerta epidemiológica por sarampión en la Argentina: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

Sarampión: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

sarampion.jpg

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Los signos suelen aparecer entre 8 y 14 días después del contagio y comienzan con:

Fiebre alta (a menudo superior a 38,5 °C).

Tos seca .

Secreción nasal abundante (rinorrea) .

Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas que aparecen antes de la erupción).

Luego surge una erupción cutánea característica: manchas rojas que comienzan en la cara y el cuello, y se extienden al tronco y extremidades en pocos días. Puede haber complicaciones graves como neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, convulsiones, meningoencefalitis o incluso ceguera, sobre todo en niños pequeños, adultos inmunocomprometidos o personas no vacunadas. No existe tratamiento específico antiviral; el manejo es sintomático y de soporte.

Argentina mantiene el estatus de país libre de circulación endémica del virus (eliminado desde 2019), pero el escenario mundial y regional es preocupante. En 2025, la Región de las Américas reportó 14.891 casos confirmados en 13 países (un aumento drástico, hasta 32 veces más que en 2024 según informes de la OPS/OMS), con 29 fallecimientos.

En lo que va de 2026 (hasta principios de febrero), ya se confirmaron 1.031 casos adicionales, concentrados principalmente en México, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.