Activan una alerta epidemiológica por sarampión en la Argentina: cómo se contagia y cuáles son los síntomas
La medida fue determinada por el Ministerio de Salud de la Nación en un reporte epidemiológico oficial.
El Ministerio de Salud de la Nación activó una alerta epidemiológica en todo el país tras la detección de un caso importado de sarampión, confirmado por el Instituto Malbrán.
El Ministerio de Salud de la Nación activó una alerta epidemiológica en todo el país tras la detección de un caso importado de sarampión, confirmado por el Instituto Malbrán. Se trata de un argentino de 29 años, vecino de la Ciudad de Buenos Aires, que regresó recientemente de un viaje a Filipinas y habría contraído la infección durante un vuelo internacional.
Según detallaron las autoridades sanitarias, el contagio se produjo el 27 de enero, cuando el paciente estuvo en contacto estrecho con una persona infectada en un avión que cubría la ruta Manila (Filipinas) – Sídney (Australia). Ya desde ese momento, la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño lo tenía bajo seguimiento, tras una notificación internacional recibida por el Centro Nacional de Enlace.
Los síntomas aparecieron el 9 de febrero y al día siguiente el joven consultó en un centro médico. Antes de recibir el diagnóstico, participó de un evento social en la localidad de Azul (provincia de Buenos Aires) y visitó General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares. Actualmente, permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente, mientras se avanza en la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos estrechos y las medidas de bloqueo para evitar una posible cadena de transmisión.
El Ministerio de Salud, junto a las jurisdicciones afectadas, reforzó la vigilancia epidemiológica y recomendó intensificar la sospecha clínica ante cualquier cuadro febril con erupción. También insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación: se necesitan dos dosis de la vacuna con componente antisarampionoso (triple o doble viral) después del año de vida, y los adultos sin esquema comprobado o con riesgo de exposición deben aplicarse la dosis correspondiente.
Sarampión: cómo se contagia y cuáles son los síntomas
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Los signos suelen aparecer entre 8 y 14 días después del contagio y comienzan con:
Fiebre alta (a menudo superior a 38,5 °C).
Tos seca.
Secreción nasal abundante (rinorrea).
Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).
Manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas que aparecen antes de la erupción).
Luego surge una erupción cutánea característica: manchas rojas que comienzan en la cara y el cuello, y se extienden al tronco y extremidades en pocos días. Puede haber complicaciones graves como neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, convulsiones, meningoencefalitis o incluso ceguera, sobre todo en niños pequeños, adultos inmunocomprometidos o personas no vacunadas. No existe tratamiento específico antiviral; el manejo es sintomático y de soporte.
Argentina mantiene el estatus de país libre de circulación endémica del virus (eliminado desde 2019), pero el escenario mundial y regional es preocupante. En 2025, la Región de las Américas reportó 14.891 casos confirmados en 13 países (un aumento drástico, hasta 32 veces más que en 2024 según informes de la OPS/OMS), con 29 fallecimientos.
En lo que va de 2026 (hasta principios de febrero), ya se confirmaron 1.031 casos adicionales, concentrados principalmente en México, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.