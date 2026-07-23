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Melody Luz sorprendió al revelar que tiene una media hermana: el fuerte conflicto familiar que las distanció

Melody Luz habló sin filtro sobre los complejos vínculos familiares y contó por qué no tiene relación con esa parte de su familia hace más de diez años

23 jul 2026, 12:35
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Melody Luz sorprendió al revelar que tiene una media hermana: el fuerte conflicto familiar que las alejó.

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Melody Luz sorprendió al revelar que tiene una media hermana: el fuerte conflicto familiar que las alejó.

Melody Luz sorprendió al revelar que tiene una media hermana con la que no mantiene relación desde hace más de diez años. Todo ocurrió al aire de Bondi Live, mientras conversaba con Nazarena Vélez sobre los complejos vínculos familiares. Fue entonces cuando la bailarina contó: "Yo tengo una media hermana con quien no tenemos relación hace más de diez años".

Sobre el origen del vínculo, explicó: "Es una hija que tuvo mi papá antes de estar con mi mamá. Él formó una nueva familia y ahí ya hubo algo cuando claramente yo no existía... Igual hay que escuchar las dos campanas".

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Si bien durante un tiempo mantuvieron relación, todo se quebró durante un Día del Padre, cuando su media hermana confrontó a su padre y Melody salió en su defensa: "Un Día del Padre lo enfrentó ella a mi papá y a mi papá no lo toques. Yo le empecé a gritar y se fue todo a la miércoles", recordó, remarcando que ese episodio terminó de romper cualquier posibilidad de recomponer la relación.

La bailarina también contó que tiene sobrinas a las que tampoco ve desde hace años: "Yo tenía a mis sobrinas chiquititas y ahora no sé, ya van a la facultad y yo hace años no las veo". Además, aseguró que el distanciamiento no quedó en el pasado y que hace poco recibió críticas de parte de ese lado de la familia: igual hace poco me bardearon. Anda a saber qué les dijo la mamá".

Por último, Melody dejó en claro cuál es su postura frente a este conflicto familiar: "Pero siento que hay mucha cuestión de intereses que a nosotros no nos importa. No somos una familia interesada, ni vamos por ahí".

Y cerró: "Yo prefiero que cuando no hay onda, no hablar, como con la familia de Alex, que siempre me preguntan y siempre digo no tengo nada para actualizar porque mi foco no está ahí. O sea no me hablo y no me hablo. Yo elijo mis luchas".

Harta de las críticas a su cuerpo, Melody Luz lanzó un duro descargo: "Son insoportables"

Melody Luz se hartó de las críticas sobre su cuerpo y realizó un extenso descargo en sus redes sociales, donde defendió su manera de mostrarse sin filtro. Todo comenzó cuando la pareja de Alex Caniggia compartió una consulta que le hizo una usuaria: "¿Estás embarazada o inflamada?". Ante esto, Melody respondió: "Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien", y celebró que finalmente está logrando subir de peso. También reflexionó sobre los estándares de belleza, señalando que la Argentina es uno de los países con más trastornos alimenticios y que comentarios como esos contribuyen a generarlos.

La bailarina compartió otro mensaje que había recibido, sobre si había usado faja tras el embarazo, y contestó tajante: "Son realmente insoportables". Amplió su descargo apuntando contra la doble vara con la que se juzga el cuerpo femenino, mencionando las críticas hacia las cirugías estéticas y otros procedimientos, y cerró invitando a las mujeres a mostrarse como quieran sin prestar atención a las opiniones ajenas.

     

 

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