Melody Luz sorprendió al revelar que tiene una media hermana: el fuerte conflicto familiar que las distanció

Por último, Melody dejó en claro cuál es su postura frente a este conflicto familiar: "Pero siento que hay mucha cuestión de intereses que a nosotros no nos importa. No somos una familia interesada, ni vamos por ahí".

Y cerró: "Yo prefiero que cuando no hay onda, no hablar, como con la familia de Alex, que siempre me preguntan y siempre digo no tengo nada para actualizar porque mi foco no está ahí. O sea no me hablo y no me hablo. Yo elijo mis luchas".

Harta de las críticas a su cuerpo, Melody Luz lanzó un duro descargo: "Son insoportables"

Melody Luz se hartó de las críticas sobre su cuerpo y realizó un extenso descargo en sus redes sociales, donde defendió su manera de mostrarse sin filtro. Todo comenzó cuando la pareja de Alex Caniggia compartió una consulta que le hizo una usuaria: "¿Estás embarazada o inflamada?". Ante esto, Melody respondió: "Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien", y celebró que finalmente está logrando subir de peso. También reflexionó sobre los estándares de belleza, señalando que la Argentina es uno de los países con más trastornos alimenticios y que comentarios como esos contribuyen a generarlos.

La bailarina compartió otro mensaje que había recibido, sobre si había usado faja tras el embarazo, y contestó tajante: "Son realmente insoportables". Amplió su descargo apuntando contra la doble vara con la que se juzga el cuerpo femenino, mencionando las críticas hacia las cirugías estéticas y otros procedimientos, y cerró invitando a las mujeres a mostrarse como quieran sin prestar atención a las opiniones ajenas.