La Ciudad late mundial: nuevos espacios públicos para seguir en vivo la Copa del Mundo

Hasta el 19 de julio, la ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina, sosteniendo la experiencia en plazas y lugares públicos de diversas comunas.
El gobierno porteño sumará más lugares en diversas comunas para ver en pantalla gigante los partidos de Argentina y otros encuentros destacados del certamen.
La ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina (Foto: Linda Buenos Aires).
Hasta el 19 de julio, la ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina, sosteniendo la experiencia en plazas y lugares públicos de diversas comunas.
Para ello, La Ciudad late mundial está acondicionando nuevos espacios públicos y colocando pantallas para transmisión de partidos en vivo. Estas acciones la posicionan en el camino hacia su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.
Es importante destacar la extensión horaria de la línea D del subte en los días que Argentina tiene partido para mejorar la conexión y la movilidad en el fan fest central en Plaza Seeber. A eso se le suma el aprovechamiento de la extensión de la línea B durante los fines de semanas para el descentralizado de Corrientes 24H, que también tendrá una edición mundialista.