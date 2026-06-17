La Ciudad late mundial: nuevos espacios públicos para seguir en vivo la Copa del Mundo

Mundial_dos

Es importante destacar la extensión horaria de la línea D del subte en los días que Argentina tiene partido para mejorar la conexión y la movilidad en el fan fest central en Plaza Seeber. A eso se le suma el aprovechamiento de la extensión de la línea B durante los fines de semanas para el descentralizado de Corrientes 24H, que también tendrá una edición mundialista.