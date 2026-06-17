En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Mundial
Buenos Aires
Agenda cultural

La Ciudad late mundial: nuevos espacios públicos para seguir en vivo la Copa del Mundo

El gobierno porteño sumará más lugares en diversas comunas para ver en pantalla gigante los partidos de Argentina y otros encuentros destacados del certamen.

Banner Seguinos en google DESK
La ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina (Foto: Linda Buenos Aires).

La ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el 19 de julio, la ciudad más linda del mundo estará presente en la transmisión de los partidos de la Selección Argentina, sosteniendo la experiencia en plazas y lugares públicos de diversas comunas.

Leé también "Vergonzoso": así explotó de bronca el periodista "anti-Messi" por el hat-trick que le dio el triunfo a la Selección
El periodista nicaragüense Álvaro Morales volvió a cuestionar a Lionel Messi en redes sociales tras el hat-trick del rosarino en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia.
Mundial_tres

Para ello, La Ciudad late mundial está acondicionando nuevos espacios públicos y colocando pantallas para transmisión de partidos en vivo. Estas acciones la posicionan en el camino hacia su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.

Mundial_dos

Es importante destacar la extensión horaria de la línea D del subte en los días que Argentina tiene partido para mejorar la conexión y la movilidad en el fan fest central en Plaza Seeber. A eso se le suma el aprovechamiento de la extensión de la línea B durante los fines de semanas para el descentralizado de Corrientes 24H, que también tendrá una edición mundialista.

Embed

Para más información sobre La Ciudad late mundial

  • Hasta el 19 de julio.
  • Plaza Seeber, Corrientes y Cerrito y diversos puntos estratégicos de la Ciudad.
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial Buenos Aires
Notas relacionadas
El primer grito argentino en el Mundial 2026 llegó con un zurdazo de Messi
Alerta por tormentas extremas en Kansas: qué pasó con la Selección Argentina y la reacción de Dibu Martínez
La Ciudad late Mundial: Buenos Aires habilita una mega Fan Fest para vivir la Copa del Mundo 2026

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar