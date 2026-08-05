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El Gobierno cuestionó la decisión de Brasil de reducir la relación diplomática con un rotundo comunicado

El Gobierno de Lula da Silva decidió reducir la representación diplomática al nivel de Encargados de Negocios y postergó el regreso de su embajador a Buenos Aires. La administración de Javier Milei calificó la medida como "unilateral" y acusó a Brasil de aislarse por "cuestiones puramente ideológicas".

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El Gobierno cuestionó la decisión de Brasil de reducir la relación diplomática

El Gobierno cuestionó la decisión de Brasil de reducir la relación diplomática

La tensión entre la Argentina y Brasil escaló nuevamente luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera rebajar el nivel de la representación diplomática entre ambos países y postergar por tiempo indeterminado el regreso a Buenos Aires del embajador Julio Bitelli.

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La medida fue respondida por la Cancillería argentina con un comunicado en el que cuestionó la decisión brasileña y la calificó como "unilateral".

El mensaje oficial fue difundido por el Palacio San Martín y compartido en redes sociales por el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la determinación fue adoptada exclusivamente por Brasil.

La respuesta argentina llegó cerca de las 23, pocas horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, convocara al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para entregarle una protesta formal.

Brasil reducirá la representación diplomática

Durante el encuentro, Vieira informó que la relación bilateral quedará reducida al nivel de encargados de Negocios, una categoría inferior a la de embajador, y solicitó que Raimondi regresara a la Argentina, según reconstruyeron desde Cancillería.

En el comunicado, el Gobierno argentino lamentó la decisión y aseguró que la administración de Lula optó por "continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Además, remarcó que las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar condicionadas por las necesidades políticas o personales de sus gobernantes.

"La política exterior argentina continuará guiándose por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino", señaló el texto oficial.

La nueva escalada diplomática tiene como antecedente el conflicto iniciado el 25 de julio, cuando Javier Milei participó de la convención del Partido Liberal de Brasil que proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de una coalición de derecha.

Durante ese acto, el Presidente argentino calificó de "presidiario" a Lula, lo que provocó una inmediata reacción del Palacio de Itamaraty, que llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y presentó una primera protesta formal ante la representación argentina en Brasilia.

Días después, Mauro Vieira se reunió con Julio Bitelli y posteriormente el diplomático fue recibido por Lula en el Palacio del Planalto. En ese momento, ambas partes resolvieron monitorear la evolución del vínculo bilateral, en un intento por evitar una mayor escalada en plena campaña electoral brasileña.

Las declaraciones de Milei que profundizaron la crisis

Lejos de moderar el tono, este martes Milei volvió a cuestionar al mandatario brasileño y expresó su deseo de que "Brasil también se pinte de azul", en alusión a una eventual victoria electoral de Flávio Bolsonaro.

"Sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno", afirmó el jefe de Estado.

Además, acusó a Lula de haber intervenido "activamente" en las elecciones presidenciales argentinas de 2023 para favorecer a Sergio Massa y reiteró que el entonces candidato de Unión por la Patria habría recibido apoyo financiero y logístico por parte del Partido de los Trabajadores (PT).

Las nuevas declaraciones terminaron de tensar una relación bilateral que atraviesa su momento de mayor fricción desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

En pocas palabras

  • Brasil: Redujo la representación diplomática a Encargado de Negocios y postergó el regreso de su embajador en Argentina.
  • Argentina: Calificó la medida de Brasil como unilateral y acusó al país vecino de aislarse por
Resumen generado por Thinkindot AI
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