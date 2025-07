La operación sencilla que se convirtió en una pesadilla: la terrible historia de Alison Calfunao

Alison Calfunao 3.jpg La operación sencilla que se convirtió en pesadilla: la terrible historia de Alison Calfunao.

Durante el proceso, sufrió una trombosis en una pierna, producto del uso prolongado de una bomba extracorpórea (ECMO), y los médicos tuvieron que amputarla para frenar una infección que avanzaba peligrosamente.

El 17 de junio, apenas ocho días después de la cirugía inicial, recibió un trasplante de corazón. Actualmente, se encuentra en recuperación y evoluciona favorablemente, aunque con un largo camino por delante.

El dolor de una madre y la búsqueda de respuestas

Embed

Karina relató entre lágrimas que nunca imaginó que una ligadura de trompas -una cirugía frecuente y segura- desencadenaría semejante tragedia. Asegura que los médicos nunca le explicaron con precisión qué ocurrió y que la causa judicial está en manos de un abogado para investigar si hubo mala praxis.

“Primero me dijeron que estaba todo bien y después me llamaron para decirme que había tenido un paro. No entendía nada. Me mostraron un papel con una servilleta diciendo que le habían retirado un chip anticonceptivo, cuando eso ni siquiera estaba programado”, explicó.

Y concluyó: "Ella agradece porque dice que ella para su cumpleaños tuvo un corazoncito nuevo y lo va a cuidar. Me dice que volvió a nacer de nuevo".