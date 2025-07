La noche de lujo de Mauro Icardi y la China Suárez: cuánto gastaron antes de partir a Estambul

La salida se dio en el marco de la despedida de la pareja antes de instalarse en Estambul, donde planean comenzar una nueva etapa juntos.

Embed

Marcela Tauro lanzó una bomba: Wanda Nara e Icardi seguirían en contacto íntimo

En Infama (América TV), Marcela Tauro dejó a todos boquiabiertos con una información que podría desatar una nueva tormenta mediática. La periodista reveló detalles sobre la relación actual entre Wanda Nara y Mauro Icardi que, de confirmarse, no caerían nada bien en el entorno de la China Suárez. A pesar de que la pareja está separada, todo indica que entre ellos aún existiría una conexión más profunda de lo que se pensaba.

"Nos llega permanentemente información y a mí me dijeron que a veces, a la madrugada, cada tanto, Wanda e Icardi tendrían una conversación", relató Tauro, insinuando que el vínculo entre ambos no estaría completamente cortado y que seguirían en contacto en horarios poco comunes.

Frente a esa afirmación, Gonzalo Sorbo reaccionó con sarcasmo y lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "La China, chocha, te digo". Tauro, lejos de quedarse ahí, sumó más detalles que sorprendieron al panel: "Madrugada, noche, no sé exacto. Obviamente que la charla es subida de tono. Yo realmente no lo podía creer porque están en guerra. No quiero decir las cosas que se ponen", dejando entrever que el contenido de esas conversaciones sería bastante subido de tono.

La charla en el estudio se volvió aún más jugosa cuando Karina Iavícoli intervino con una pregunta sin filtros: "¿Ah, cosas hot?", a lo que Tauro respondió con firmeza: "Viniendo de los dos, lo van a negar, pero yo lo creo", reafirmando su convicción sobre la veracidad de la información que recibió.

Este tipo de declaraciones no solo reavivan el interés del público por el triángulo amoroso más mediático de los últimos años, sino que también abren la puerta a nuevas especulaciones sobre si realmente Wanda y Mauro lograron cerrar su historia. Mientras tanto, la China Suárez se encuentra en plena organización de su mudanza a Turquía junto a Icardi, en un contexto cargado de rumores, tensiones no resueltas y un pasado que, por lo visto, sigue muy presente.