La última entrevista a Roberto Giordano desde Uruguay: cuáles eran sus temores

Giordano sabía que su salud estaba delicada y que tenían que hacerse “un cateterismo en el Instituto de Diagnóstico para ver cómo están las arterias. Posiblemente me hagan otro stent más (sic). Yo tengo tres bypass... Acá en Uruguay tengo una cardióloga que me controla pero todos estos estudios me los voy a hacer allá, en la Argentina”.

“Yo me declaré culpable porque quise dar vuelta la página, no mirar más para atrás, mirar para adelante. No pensar en lo económico y cuidar mi salud”, había destacado el estilista en sentido premonitorio.

roberto-giordano-con-su-mujer-y-su-hijo-M6SOVMZLUBAY3LM3OZGWJKW3ZA.avif Roberto Giordano con su mujer y su hijo Luciano.

Tal era su preocupación por su salud, que terminó desencadenando su fallecimiento en la tarde de hoy, que en aquella oportunidad había dicho: “La salud es lo más importante. Yo lo que necesito ahora es que me den bien los resultados de los estudios en la Argentina porque la médica que me atiende acá me manda para allá”.

“Pero estoy muy bien con mi hijo que vive acá. Él trabaja muy bien y estoy con él en su casa. Y voy a pensar siempre que la página hay que darla vuelta. Yo ya lo hice. Lo económico va y viene. Aparte todas las propiedades las había comprado hace 30 años... ¡Hace 30 años! La Argentina va 30 años para atrás. Es normal. Yo tenía 500 empleados, hice un emporio y ahora di vuelta la página”, recordó Giordano.

El apoyo de Giordano a Javier Milei

Además, el peluquero añoro su paso por el país: “Yo amo la Argentina. Yo estoy acá en Uruguay por los afectos. La Argentina va a salir adelante, confío en Milei y que la Argentina va a crecer. La Argentina tiene que tener justicia social…”

“A mí me tocó el kirchnerismo que el empresario tenía que morir, pero bueno con la Argentina nueva viene un empresario nuevo. Lo económico no sirve, no te llevás nada. Lo importante es la salud. ¡Vamos por una Argentina nueva!”, indicó con esperanza.

Así fueron los últimos días de Roberto Giordano, preocupado por su salud y cargando con las culpas de sus causas judiciales. “El tema legal lo manejan los abogados, yo solo hablo del tema salud y que para mí lo más importante es que di vuelta la página y que soy argentino y amo la Argentina y quiero que a Milei le vaya bien”.