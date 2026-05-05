Un video mostró cómo fueron las refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá. 

Según declaró el contratista Matías Tabar, el costo total de la obra fue de US$245 mil, que, de acuerdo a su testimonio, fueron abonados en efectivo y en dos tramos: US$55 mil en 2024 y US$190 mil en 2025.

Además, el profesional aportó su celular a la Justicia y brindó detalles sobre los trabajadores que participaron en las refacciones, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

En documentación a la que accedió A24, también se detallaron gastos específicos: US$3500 para una cascada en el jardín, US$13.810 para la remodelación de una parrilla y US$9780 para calefaccionar la pileta. También se incluyeron mejoras como cabezales para jacuzzi y la restauración de un SUM.

1777993334875 De acuerdo al arquitecto, Adorni abonó US$3500 por una cascada para el jardín que desemboca en la pileta.

Qué trabajos se realizaron en la propiedad

Las refacciones incluyeron una remodelación integral: desde la entrada principal y la construcción de una pérgola/garage, hasta la modificación de la galería, pintura interior, reparación de paredes y cambio de pisos por porcelanato.

También se realizaron revestimientos exteriores tipo tarquini, mejoras en la escalera, cambio de puerta de ingreso y una renovación completa de la cocina, con nuevas mesadas, isla y desayunador, además de ajustes en la iluminación.

En paralelo, la pileta fue reformulada para reducir su profundidad, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

adorni-casa (1) En documentación a la que accedió A24, también se detallaron gastos específicos.

La respuesta del entorno de Adorni

Desde el entorno del funcionario pusieron en duda los montos informados por el arquitecto y sostuvieron que los valores estarían inflados, según informaron en A24.

En ese sentido, indicaron que están revisando uno por uno los gastos presentados y anticiparon que solicitarán una pericia técnica para discutir el costo real de la obra.

La estrategia de la defensa apunta a contrastar los valores declarados con documentación que respalde la evolución patrimonial del funcionario, en medio de una controversia que sigue escalando.