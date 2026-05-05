Conmoción por la muerte del polista Esteban D'Andrea Patrón Costas tras descompensarse en un partido

El mundo del polo atraviesa horas de conmoción tras la muerte repentina de Esteban D’Andrea Patrón Costas, quien falleció a los 34 años mientras disputaba un partido en Cafayate. El caso también tuvo repercusión política por su vínculo familiar.
El trágico episodio ocurrió cuando el jugador de 34 años, e hijo de un senador provincial, se descompuso al finalizar el primer chukker. Le efectuaron maniobras de reanimación durante 50 minutos.
Esteban D'Andrea Patrón Costas falleció este sábado a los 34 años (Crédito: @profesora.teresa/Instagram)
El mundo del polo atraviesa horas de conmoción tras la muerte repentina de Esteban D’Andrea Patrón Costas, quien falleció a los 34 años mientras disputaba un partido en Cafayate. El caso también tuvo repercusión política por su vínculo familiar.
El trágico episodio ocurrió durante un encuentro disputado el fin de semana, cuando el jugador sufrió una descompensación al finalizar el primer chukker. Según reconstruyeron testigos, comenzó a sentirse mal y se desplomó en pleno campo de juego.
De inmediato se activaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante aproximadamente 50 minutos. A pesar de los esfuerzos del personal presente y el rápido traslado a un centro de salud, no logró ser reanimado.
Hasta el momento no hay un parte oficial sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, allegados al deportista señalaron que se trató de un episodio súbito ocurrido en el marco de la actividad deportiva.
En ese contexto, algunas versiones indicaron que podría haber sufrido un aneurisma mientras jugaba, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente.
Conocido como “Cun” en su círculo íntimo, D’Andrea Patrón Costas había nacido el 20 de enero de 1992 y era un jugador reconocido dentro del circuito del polo del interior del país.
Participó en distintas competencias nacionales e internacionales y mantenía una presencia activa en torneos, siendo considerado un referente dentro del polo salteño. Su fallecimiento también impactó en el ámbito político, ya que era hijo de Esteban D’Andrea, vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores de Salta.
Desde la Municipalidad de El Carril expresaron su pesar: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”.
El mensaje también incluyó condolencias para su familia, en especial para su esposa Mariana Ibáñez, su hija Joaquina y sus padres.
En redes sociales, una de las despedidas más conmovedoras fue la de su ex profesora de inglés, Teresa Abdala, quien recordó su infancia y compartió un emotivo mensaje que generó una respuesta de su hermana.
Distintos medios especializados del polo también manifestaron su dolor por la pérdida, destacando su trayectoria y su presencia habitual en torneos del interior.
La muerte de D’Andrea Patrón Costas generó una fuerte repercusión no solo en el ámbito deportivo, sino también en la comunidad salteña, donde era ampliamente conocido.