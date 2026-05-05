Conmoción por la muerte del polista Esteban D'Andrea Patrón Costas tras descompensarse en un partido

En ese contexto, algunas versiones indicaron que podría haber sufrido un aneurisma mientras jugaba, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente.

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Conocido como “Cun” en su círculo íntimo, D’Andrea Patrón Costas había nacido el 20 de enero de 1992 y era un jugador reconocido dentro del circuito del polo del interior del país.

Participó en distintas competencias nacionales e internacionales y mantenía una presencia activa en torneos, siendo considerado un referente dentro del polo salteño. Su fallecimiento también impactó en el ámbito político, ya que era hijo de Esteban D’Andrea, vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores de Salta.

El dolor de la familia y los mensajes de despedida

Desde la Municipalidad de El Carril expresaron su pesar: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”.

El mensaje también incluyó condolencias para su familia, en especial para su esposa Mariana Ibáñez, su hija Joaquina y sus padres.

En redes sociales, una de las despedidas más conmovedoras fue la de su ex profesora de inglés, Teresa Abdala, quien recordó su infancia y compartió un emotivo mensaje que generó una respuesta de su hermana.

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Distintos medios especializados del polo también manifestaron su dolor por la pérdida, destacando su trayectoria y su presencia habitual en torneos del interior.

Un impacto que trasciende el deporte

La muerte de D’Andrea Patrón Costas generó una fuerte repercusión no solo en el ámbito deportivo, sino también en la comunidad salteña, donde era ampliamente conocido.