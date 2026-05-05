Mauro Icardi vendió la "casa de los sueños" y prepara una jugada que enfurecerá a Wanda Nara

Semanas atrás, Ana Rosenfeld había confirmado que la “casa de los sueños” que pertenece Mauro Icardi estaba embargada por no pagar la cuota alimentaria. La noticia generó un fuerte revuelo mediático, pero ahora se sumó un nuevo capítulo.
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En su programa radial, Yanina Latorre sorprendió al contar que Mauro Icardi vendió “la casa de los sueños” de Wanda Nara.
Semanas atrás, Ana Rosenfeld había confirmado que la “casa de los sueños” que pertenece Mauro Icardi estaba embargada por no pagar la cuota alimentaria. La noticia generó un fuerte revuelo mediático, pero ahora se sumó un nuevo capítulo.
En su programa radial de El Observador, Yanina Latorre sorprendió con una revelación: “¡Vendió la casa de los sueños! ¡Ya la vendió!”. La reacción en el estudio no tardó en llegar. Uno de sus compañeros comentó: “¡Ah, qué poco le duró!”, mientras la propia Latorre continuaba con su análisis: “¡Rarísimo! ¿Para qué puso 6 millones? ¡Es malísimo!”.
La conductora agregó además que Icardi ya tendría nuevos planes: “Y ahora se va a comprar una cerca de donde se compró Wanda y tiene esta mansión nueva”. Las intervenciones de sus colegas reflejaron el asombro: “¡Oh, qué pesado!”, dijo una de ellas, y otro cerró con un contundente: “¡Ya está!”.
El episodio vuelve a poner en el centro de la escena la vida personal del futbolista y su vínculo con Wanda Nara, siempre bajo la lupa pública. Entre embargos, ventas y nuevas adquisiciones, la historia de la “casa de los sueños” parece haber llegado a su fin, aunque deja abierta la puerta a nuevas polémicas.
El nombre de Mauro Icardi vuelve a instalarse con fuerza en el fútbol turco. El delantero, cuyo vínculo con Galatasaray finaliza el 30 de junio, aparece en la órbita del sorprendente Amedspor, el club que sacudió la Süper Lig con su histórico debut en la máxima categoría.
La ilusión del equipo de Diyarbakr es clara: construir un plantel competitivo y sumar a Icardi como figura de impacto internacional. Sin embargo, el gran obstáculo es económico. El futbolista percibe cerca de 12 millones de dólares por temporada, un monto prácticamente imposible de sostener para una institución que recién comienza a dar sus primeros pasos en la elite.
Por su parte, Galatasaray busca retenerlo con una propuesta de continuidad que incluye un contrato por dos años y una reducción del 50 por ciento en su salario. Icardi, en cambio, plantea condiciones diferentes y las negociaciones quedaron en suspenso hasta el cierre de la temporada.
El futuro del delantero, y también el de su pareja con la China Suárez, se transformó en tema de conversación. La gran incógnita es si seguirán en Estambul o si se animarán a mudarse a Diyarbakr, a 1500 kilómetros de distancia. La decisión promete convertirse en una de las noticias más resonantes del próximo mercado de pases.