Mauro Icardi vendió la "casa de los sueños" y prepara una jugada que enfurecerá a Wanda Nara

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A qué club iría a jugar Mauro Icardi

El nombre de Mauro Icardi vuelve a instalarse con fuerza en el fútbol turco. El delantero, cuyo vínculo con Galatasaray finaliza el 30 de junio, aparece en la órbita del sorprendente Amedspor, el club que sacudió la Süper Lig con su histórico debut en la máxima categoría.

La ilusión del equipo de Diyarbakr es clara: construir un plantel competitivo y sumar a Icardi como figura de impacto internacional. Sin embargo, el gran obstáculo es económico. El futbolista percibe cerca de 12 millones de dólares por temporada, un monto prácticamente imposible de sostener para una institución que recién comienza a dar sus primeros pasos en la elite.

Por su parte, Galatasaray busca retenerlo con una propuesta de continuidad que incluye un contrato por dos años y una reducción del 50 por ciento en su salario. Icardi, en cambio, plantea condiciones diferentes y las negociaciones quedaron en suspenso hasta el cierre de la temporada.

El futuro del delantero, y también el de su pareja con la China Suárez, se transformó en tema de conversación. La gran incógnita es si seguirán en Estambul o si se animarán a mudarse a Diyarbakr, a 1500 kilómetros de distancia. La decisión promete convertirse en una de las noticias más resonantes del próximo mercado de pases.