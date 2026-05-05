Denuncia de ARCA: investigan a los dueños del Movistar Arena por presunta evasión de impuestos

La Justicia en lo Penal Económico investiga a los dueños Buenos Aires Arena SA, más conocido como Movistar Arena, por una presunta evasión tributaria millonaria denunciada por la ARCA.
La ARCA denunció una maniobra por más de $2.000 millones y el fiscal apeló el archivo dictado por Marcelo Aguinsky. El caso ahora será revisado por la Cámara.
La ARCA denunció una maniobra por más de $2.000 millones en Ganancias 2023. (Foto: archivo).
La Justicia en lo Penal Económico investiga a los dueños Buenos Aires Arena SA, más conocido como Movistar Arena, por una presunta evasión tributaria millonaria denunciada por la ARCA.
La denuncia fue presentada en febrero de 2026 por el organismo que conduce Andrés Vázquez, a través de la DGI, y apunta tanto a la empresa como a sus directivos, entre ellos a Luis Saguier y Julio Saguier. Según el planteo oficial, la maniobra implicaría una evasión agravada superior a los $2.362 millones, que con ajustes podría acercarse a los $8.000 millones.
De acuerdo con la acusación, la firma habría manipulado la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2023 mediante la incorporación de un ajuste por más de $8.800 millones como actualización de quebrantos. Ese movimiento habría transformado una ganancia contable en una pérdida fiscal, reduciendo la carga tributaria y generando créditos para ejercicios futuros.
El expediente había recaído en el juzgado de Marcelo Aguinsky, que en un primer momento dispuso el archivo del caso al considerar que no había delito, al entender que se trataba de una exposición contable informada por la propia empresa sin ardid ni ocultamiento.
Sin embargo, el fiscal Emiliano Guerberoff apeló la resolución y ahora la Cámara Penal Económica, que está a cargo de Roberto Hornos y Carolina Robiglio, tienen la evaluación de la nueva instancia.
El fiscal consideró que podría tratarse de una “declaración engañosa” y buscó avanzar con la investigación, postura que también acompañaron los abogados del Estado. En ese contexto, la causa volvió a quedar bajo análisis judicial.
El Movistar Arena, administrado por la firma investigada, es uno de los principales recintos de espectáculos del país, con capacidad para unas 15.000 personas y ubicado en el predio del Club Atlanta.