Denuncia de ARCA: investigan a los dueños del Movistar Arena por presunta evasión de impuestos

El expediente había recaído en el juzgado de Marcelo Aguinsky, que en un primer momento dispuso el archivo del caso al considerar que no había delito, al entender que se trataba de una exposición contable informada por la propia empresa sin ardid ni ocultamiento.

Sin embargo, el fiscal Emiliano Guerberoff apeló la resolución y ahora la Cámara Penal Económica, que está a cargo de Roberto Hornos y Carolina Robiglio, tienen la evaluación de la nueva instancia.

El fiscal consideró que podría tratarse de una “declaración engañosa” y buscó avanzar con la investigación, postura que también acompañaron los abogados del Estado. En ese contexto, la causa volvió a quedar bajo análisis judicial.

El Movistar Arena, administrado por la firma investigada, es uno de los principales recintos de espectáculos del país, con capacidad para unas 15.000 personas y ubicado en el predio del Club Atlanta.