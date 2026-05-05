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Decretan feriado el lunes 11 de mayo

Mientras millones de argentinos ya dejaron atrás el descanso por el Día del Trabajador y esperan el próximo feriado nacional del 25 de mayo, un grupo específico de bonaerenses tendrá la posibilidad de acceder a un nuevo descanso extendido durante mayo, gracias a asuetos municipales que generarán un nuevo fin de semana largo.

Decretan feriado el lunes 11 de mayo

Mientras millones de argentinos ya dejaron atrás el descanso por el Día del Trabajador y esperan el próximo feriado nacional del 25 de mayo, un grupo específico de bonaerenses tendrá la posibilidad de acceder a un nuevo descanso extendido durante mayo, gracias a asuetos municipales que generarán un nuevo fin de semana largo.

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En distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, el calendario ofrecerá una pausa extra de tres días consecutivos, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan una escapada breve o simplemente un respiro en plena recta final del otoño.

Un beneficio exclusivo para ciertas localidades bonaerenses

A diferencia de los feriados nacionales, esta nueva jornada de descanso no alcanzará a toda la Argentina, sino únicamente a determinadas ciudades y pueblos bonaerenses que celebran aniversarios fundacionales o fechas conmemorativas locales.

La medida contempla cese de actividades para empleados del sector público, mientras que en el ámbito privado se tratará de una jornada no laborable optativa, dependiendo de la decisión de cada empleador.

Aunque la fecha oficial corresponde al martes 12 de mayo, existe la expectativa de que en varias jurisdicciones el asueto pueda trasladarse al lunes 11, con el objetivo de conformar así un nuevo fin de semana largo.

Las localidades alcanzadas por el asueto especial

Los municipios y localidades que tendrán esta jornada extraordinaria son:

  • Chillar (partido de Azul)
  • General Rodríguez
  • Ingeniero Thompson (Tres Lomas)
  • Mechongué (General Alvarado)
  • Coronel de Marina Leonardo Rosales

Para los residentes de estas zonas, el beneficio implica tres días seguidos de descanso, una ventaja poco habitual en mayo, mes que suele contar con menos pausas laborales tras el feriado del 1°.

Una oportunidad para el turismo interno y el descanso

La confirmación de estos feriados locales genera expectativas no solo entre trabajadores y estudiantes, sino también en sectores vinculados al turismo regional.

Las mini escapadas de corta distancia suelen aumentar durante este tipo de fines de semana largos, beneficiando a hospedajes, gastronomía y actividades recreativas dentro de la provincia.

Además, en una etapa del año donde disminuye el movimiento propio de la temporada alta de verano, estas fechas funcionan como incentivo para sostener el consumo turístico.

Por qué se otorgan estos feriados municipales

Estos descansos especiales responden, en la mayoría de los casos, a celebraciones históricas vinculadas con:

  • Fundaciones de localidades
  • Aniversarios institucionales
  • Fiestas patronales
  • Eventos culturales de relevancia local

De esta manera, cada comunidad preserva su identidad histórica, al tiempo que se otorga una jornada de celebración y descanso para sus habitantes.

Qué sucede con el sector privado

Si bien el sector público suele adherir de manera obligatoria a estos asuetos, en empresas privadas la aplicación puede variar.

Cada empleador tiene la facultad de decidir si concede o no el día libre, por lo que muchos trabajadores deberán consultar previamente con sus empresas para confirmar si podrán aprovechar el descanso extendido.

El calendario nacional de feriados 2026: todas las fechas restantes

Más allá de estos beneficios regionales, el calendario oficial argentino ya tiene definidas varias fechas clave para lo que resta de 2026.

Próximos feriados nacionales confirmados:

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado)
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Qué impacto tienen estos fines de semana largos en la economía

Los feriados, tanto nacionales como locales, representan mucho más que días de descanso.

Sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio suelen experimentar un repunte considerable, especialmente en destinos cercanos a grandes centros urbanos.

En el caso bonaerense, localidades con propuestas rurales, costeras o culturales suelen captar visitantes que aprovechan estas pausas para viajes breves.

Mayo, un mes con más descanso para algunos argentinos

Aunque tradicionalmente mayo no concentra tantos feriados como otros períodos del año, estos asuetos locales cambian el panorama para miles de bonaerenses.

Para quienes residan en las localidades alcanzadas, la posibilidad de disfrutar otro fin de semana largo representa una ventaja adicional, especialmente en tiempos donde planificar descansos cortos cobra cada vez más valor.

La combinación entre celebraciones locales, descanso laboral y potencial movimiento turístico convierte a estas fechas en una herramienta importante tanto para las comunidades como para la economía regional.

Un calendario a seguir de cerca

Con varios feriados aún por delante y la posibilidad de nuevos asuetos municipales en distintas regiones del país, seguir de cerca el calendario oficial puede marcar la diferencia para organizar viajes, reuniones familiares o simples pausas laborales.

Para muchos argentinos, cada jornada extra de descanso se transforma en una oportunidad para desconectarse de la rutina, recorrer nuevos destinos o fortalecer las economías locales.

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