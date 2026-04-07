En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
DOLOR

Por qué dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados muertos en el interior de un congelador dentro de su casa

Una escena de profundo dolor sacudió a la localidad de Vista Hermosa durante el fin de semana de Semana Santa. Lo que comenzó como una jornada aparentemente normal terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy mantiene en vilo a toda una comunidad: dos niños de 8 y 5 años fueron hallados sin vida dentro de un congelador en su propia vivienda, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

Por qué dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados muertos en el interior de un congelador dentro de su casa

Una escena de profundo dolor sacudió a la localidad de Vista Hermosa durante el fin de semana de Semana Santa. Lo que comenzó como una jornada aparentemente normal terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy mantiene en vilo a toda una comunidad: dos niños de 8 y 5 años fueron hallados sin vida dentro de un congelador en su propia vivienda, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

Leé también "Vidrios empañados": el estremecedor relato de la testigo que encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras
Femicidio en un barrio privado de Salta: el relato clave de la testigo que encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

El caso, que involucra a los pequeños identificados como S.G. y D.G., se encuentra actualmente bajo la órbita de la Fiscalía General de la Nación, mientras que distintas áreas del Estado intentan reconstruir los hechos y determinar si existieron negligencias o responsabilidades por parte de los adultos a cargo.

El hallazgo que conmocionó a todo un pueblo

El episodio ocurrió durante el llamado Sábado Santo, en medio de una fecha tradicionalmente asociada a la reflexión y la vida familiar. Sin embargo, la calma habitual se vio abruptamente interrumpida por un dramático descubrimiento dentro de una vivienda particular.

Según las primeras informaciones, los niños fueron encontrados sin signos vitales dentro de un congelador comercial ubicado en la casa donde vivían junto a sus padres. El artefacto, de aproximadamente 251 litros de capacidad, era utilizado anteriormente para la venta de hielo, aunque al momento del hecho se encontraba fuera de funcionamiento.

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a dependencias de Medicina Legal, donde se realizarán las pericias correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte. Este punto resulta clave para el avance de la investigación, ya que permitirá confirmar o descartar las distintas hipótesis que circulan.

La versión del padre: un juego que terminó en tragedia

El padre de los menores, Brayan Guevara, fue una de las primeras voces en pronunciarse públicamente. En declaraciones a medios locales, relató que el episodio ocurrió mientras él y su pareja se ausentaron momentáneamente del hogar.

Salimos a traer algo de comer y nos demoramos aproximadamente una hora y veinte minutos”, aseguró en una de sus versiones iniciales. No obstante, con el paso de las horas, sus dichos presentaron algunas variaciones en torno al tiempo exacto de ausencia, un detalle que también está siendo evaluado por los investigadores.

De acuerdo con su relato, los niños habrían estado jugando dentro de la vivienda y, en ese contexto, decidieron esconderse dentro del congelador sin dimensionar el peligro.

“Había un congelador desocupado y ellos se metieron. Lamentablemente la tapa se cerró herméticamente y no pudieron salir”, explicó el hombre, quien insistió en que el equipo estaba desconectado y no representaba un riesgo térmico.

La desesperada búsqueda dentro de la casa

Uno de los momentos más dramáticos del relato es el que describe la reacción de los padres al regresar al hogar. Al no encontrar a los niños en los lugares habituales, comenzaron una búsqueda desesperada que se extendió por toda la vivienda.

“Los buscamos por todos lados, no aparecían. Empezamos a desesperarnos”, recordó Guevara. Fue entonces cuando revisaron el congelador y se encontraron con la escena que cambiaría sus vidas para siempre.

Tras el hallazgo, un vecino colaboró rápidamente para trasladar a los pequeños a un centro de salud cercano, en un intento desesperado por reanimarlos. Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos confirmaron que ambos ya habían fallecido.

Hipótesis en debate: asfixia vs. hipotermia

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la causa exacta de la muerte. Mientras algunas versiones preliminares mencionaron la posibilidad de hipotermia, el padre de los niños rechazó enfáticamente esa teoría.

“Decir que murieron por hipotermia es una blasfemia. Eso no fue así”, afirmó. En cambio, sostuvo que la hipótesis más probable es la asfixia, producto del cierre hermético del congelador.

En una de sus últimas declaraciones, señaló: “Los niños se metieron a jugar, la tapa se cayó y quedaron atrapados. No pudieron abrirla y terminaron asfixiándose”.

Este punto será determinante en el informe final de Medicina Legal, que deberá establecer con precisión científica qué ocurrió dentro del artefacto y cuánto tiempo permanecieron allí los menores.

La intervención de las autoridades locales

El caso no tardó en escalar a nivel institucional. El intendente de la localidad, Juan Gómez, confirmó que las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

Según explicó, agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) realizaron las primeras verificaciones en el lugar y corroboraron que, en principio, la versión de los padres coincidía con la evidencia inicial.

“Las autoridades constataron que lo manifestado por los padres tenía sustento”, señaló el funcionario en declaraciones a medios nacionales. No obstante, aclaró que la investigación continúa abierta y sujeta a los resultados periciales.

Sin antecedentes de violencia ni alertas previas

Otro aspecto relevante que surgió en las primeras horas de la investigación es que no existían denuncias previas por maltrato o situaciones de riesgo en el entorno familiar.

Desde la Comisaría de Familia informaron que no se habían registrado intervenciones anteriores vinculadas a la protección de los menores. Asimismo, la institución educativa a la que asistían los niños tampoco había detectado signos de violencia o negligencia.

Este contexto refuerza la hipótesis de un accidente doméstico, aunque las autoridades insisten en que ninguna línea investigativa está completamente descartada.

El rol de la Fiscalía y las posibles responsabilidades

La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. Para ello, aguardará el informe técnico de Medicina Legal, considerado una pieza clave.

Entre los puntos que se analizarán se encuentran:

  • El tiempo exacto de ausencia de los padres
  • Las condiciones de seguridad del congelador
  • La posibilidad de que los niños pudieran abrir el artefacto desde el interior
  • Eventuales omisiones en el cuidado de los menores

El alcalde Gómez fue claro al respecto: “Será el fiscal quien, con base en las pruebas, determine si hubo algún tipo de omisión o negligencia”.

Una comunidad golpeada por el dolor

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Vista Hermosa permanece conmocionada. Vecinos, docentes y allegados expresaron su consternación ante un hecho que consideran inexplicable y profundamente doloroso.

El caso también reabrió el debate sobre la seguridad en el hogar, especialmente en lo que respecta a artefactos en desuso que pueden representar riesgos ocultos para los niños.

Especialistas en seguridad doméstica advierten que neveras y congeladores fuera de funcionamiento pueden convertirse en trampas mortales si no se toman medidas preventivas, como retirar puertas o asegurar mecanismos de apertura desde el interior.

Esperando respuestas

A medida que pasan los días, la expectativa se centra en el informe de Medicina Legal, que permitirá esclarecer definitivamente qué ocurrió en el interior del congelador.

Hasta entonces, el caso continúa rodeado de interrogantes, versiones cruzadas y un profundo dolor familiar que atraviesa toda la comunidad.

La tragedia de S.G. y D.G. no solo deja una marca imborrable en sus seres queridos, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el cuidado infantil, la prevención de accidentes domésticos y la responsabilidad de los adultos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Los dolorosos mensajes de despedida para la pareja que murió abrazada en el temporal de Tucumán
Intentó matar a su pareja, su hija logró tirarse del auto para escapar y el final fue trágico
Alerta en el Tren Roca: una pasajera fue tomada como rehén en la estación de Temperley

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar