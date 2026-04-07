Por qué dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados muertos en el interior de un congelador dentro de su casa

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a dependencias de Medicina Legal, donde se realizarán las pericias correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte. Este punto resulta clave para el avance de la investigación, ya que permitirá confirmar o descartar las distintas hipótesis que circulan.

La versión del padre: un juego que terminó en tragedia

El padre de los menores, Brayan Guevara, fue una de las primeras voces en pronunciarse públicamente. En declaraciones a medios locales, relató que el episodio ocurrió mientras él y su pareja se ausentaron momentáneamente del hogar.

“Salimos a traer algo de comer y nos demoramos aproximadamente una hora y veinte minutos”, aseguró en una de sus versiones iniciales. No obstante, con el paso de las horas, sus dichos presentaron algunas variaciones en torno al tiempo exacto de ausencia, un detalle que también está siendo evaluado por los investigadores.

De acuerdo con su relato, los niños habrían estado jugando dentro de la vivienda y, en ese contexto, decidieron esconderse dentro del congelador sin dimensionar el peligro.

“Había un congelador desocupado y ellos se metieron. Lamentablemente la tapa se cerró herméticamente y no pudieron salir”, explicó el hombre, quien insistió en que el equipo estaba desconectado y no representaba un riesgo térmico.

La desesperada búsqueda dentro de la casa

Uno de los momentos más dramáticos del relato es el que describe la reacción de los padres al regresar al hogar. Al no encontrar a los niños en los lugares habituales, comenzaron una búsqueda desesperada que se extendió por toda la vivienda.

“Los buscamos por todos lados, no aparecían. Empezamos a desesperarnos”, recordó Guevara. Fue entonces cuando revisaron el congelador y se encontraron con la escena que cambiaría sus vidas para siempre.

Tras el hallazgo, un vecino colaboró rápidamente para trasladar a los pequeños a un centro de salud cercano, en un intento desesperado por reanimarlos. Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos confirmaron que ambos ya habían fallecido.

Hipótesis en debate: asfixia vs. hipotermia

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la causa exacta de la muerte. Mientras algunas versiones preliminares mencionaron la posibilidad de hipotermia, el padre de los niños rechazó enfáticamente esa teoría.

“Decir que murieron por hipotermia es una blasfemia. Eso no fue así”, afirmó. En cambio, sostuvo que la hipótesis más probable es la asfixia, producto del cierre hermético del congelador.

En una de sus últimas declaraciones, señaló: “Los niños se metieron a jugar, la tapa se cayó y quedaron atrapados. No pudieron abrirla y terminaron asfixiándose”.

Este punto será determinante en el informe final de Medicina Legal, que deberá establecer con precisión científica qué ocurrió dentro del artefacto y cuánto tiempo permanecieron allí los menores.

La intervención de las autoridades locales

El caso no tardó en escalar a nivel institucional. El intendente de la localidad, Juan Gómez, confirmó que las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

Según explicó, agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) realizaron las primeras verificaciones en el lugar y corroboraron que, en principio, la versión de los padres coincidía con la evidencia inicial.

“Las autoridades constataron que lo manifestado por los padres tenía sustento”, señaló el funcionario en declaraciones a medios nacionales. No obstante, aclaró que la investigación continúa abierta y sujeta a los resultados periciales.

Sin antecedentes de violencia ni alertas previas

Otro aspecto relevante que surgió en las primeras horas de la investigación es que no existían denuncias previas por maltrato o situaciones de riesgo en el entorno familiar.

Desde la Comisaría de Familia informaron que no se habían registrado intervenciones anteriores vinculadas a la protección de los menores. Asimismo, la institución educativa a la que asistían los niños tampoco había detectado signos de violencia o negligencia.

Este contexto refuerza la hipótesis de un accidente doméstico, aunque las autoridades insisten en que ninguna línea investigativa está completamente descartada.

El rol de la Fiscalía y las posibles responsabilidades

La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. Para ello, aguardará el informe técnico de Medicina Legal, considerado una pieza clave.

Entre los puntos que se analizarán se encuentran:

El tiempo exacto de ausencia de los padres

Las condiciones de seguridad del congelador

La posibilidad de que los niños pudieran abrir el artefacto desde el interior

Eventuales omisiones en el cuidado de los menores

El alcalde Gómez fue claro al respecto: “Será el fiscal quien, con base en las pruebas, determine si hubo algún tipo de omisión o negligencia”.

Una comunidad golpeada por el dolor

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Vista Hermosa permanece conmocionada. Vecinos, docentes y allegados expresaron su consternación ante un hecho que consideran inexplicable y profundamente doloroso.

El caso también reabrió el debate sobre la seguridad en el hogar, especialmente en lo que respecta a artefactos en desuso que pueden representar riesgos ocultos para los niños.

Especialistas en seguridad doméstica advierten que neveras y congeladores fuera de funcionamiento pueden convertirse en trampas mortales si no se toman medidas preventivas, como retirar puertas o asegurar mecanismos de apertura desde el interior.

Esperando respuestas

A medida que pasan los días, la expectativa se centra en el informe de Medicina Legal, que permitirá esclarecer definitivamente qué ocurrió en el interior del congelador.

Hasta entonces, el caso continúa rodeado de interrogantes, versiones cruzadas y un profundo dolor familiar que atraviesa toda la comunidad.

La tragedia de S.G. y D.G. no solo deja una marca imborrable en sus seres queridos, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el cuidado infantil, la prevención de accidentes domésticos y la responsabilidad de los adultos.