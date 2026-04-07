Piqueteros cortaron los accesos a CABA por la baja del plan social "Volver al Trabajo"

En las inmediaciones también se encuentraban apostados carros hidrantes, preparados para intervenir en caso de que las fuerzas intenten despejar los accesos.

Primeros cortes y complicaciones en el tránsito

Las primeras columnas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la estación Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, ex Avellaneda, de la Línea Sarmiento, donde comenzaron a interrumpir el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen.

La protesta generó demoras en la subida al puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre el conurbano y la Capital Federal.

También se registraron convocatorias en otros puntos clave como el puente La Noria, puente Saavedra, Ruta 3 y General Paz, y la autopista Buenos Aires-La Plata.

La decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo fue anunciada a comienzos de marzo y se hará efectiva el 9 de abril. La medida impacta a cerca de 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual cercana a los $80.000.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que en abril se abonará la última prestación, mientras que el esquema será reemplazado por políticas orientadas a la capacitación laboral.

El programa funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo y estaba destinado a personas desocupadas con inserción en tareas comunitarias y formación.

Protestas en todo el país

Las organizaciones difundieron un listado preliminar de los cortes y movilizaciones:

Provincia de Buenos Aires y accesos a CABA:

Seis cortes en accesos (lado provincia).

Puente Pueyrredón (Avellaneda), entre los puntos posibles.

La Matanza: Ruta 3 y General Paz

Zona norte: Puente Saavedra

Liniers: Rivadavia y General Paz

La Plata: rotonda de la Autopista

Buenos Aires (interior)

Mar del Plata: Ruta 2

Bahía Blanca

San Nicolás

Pergamino

Santa Fe

Rosario: corte en la autopista Rosario–Buenos Aires

Santa Cruz

Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)

Las Heras

Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)

Río Negro

General Roca: Roca y Tucumán

Flyer de vconvocatroia al plan de lucha piquetero (Fuente: Frente de Lucha Piquetero).

Formosa

Av. Gutiérrez

Municipio de Ibarreta

Clorinda

San Juan

Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico

Misiones

Ruta 12 (Eldorado)

San Pedro

San Vicente

Oberá

Posadas

Córdoba

Movilización a Patio Olmos

Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz

Mendoza

Nudo vial

Salta

Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero

Av. Belgrano y Pellegrini

Monte Quemado

Chaco

Pampa del Indio

Sáenz Peña

Castelli (ruta 51)

Resistencia

General San Martín (ruta 90)

Entre Ríos

Paraná: marcha en la capital

Corrientes

Marcha

Jujuy

Corte en el puente Legislatura y movilización

La Quiaca

Abra Pampa

Ledesma

Tucumán

Movilización

Catamarca

Movilización

Tierra del Fuego

Río Grande

Neuquén

Casa de Gobierno

Chos Malal

Plaza Sarmiento

Chubut