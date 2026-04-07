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Piqueteros cortaron los accesos a CABA por la baja del plan social "Volver al Trabajo"

Organizaciones sociales convocaron a una jornada nacional de protesta con piquetes y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Puente Puyrredón.

Piqueteros cortan los accesos a la Ciudad y por la baja del plan social Volver al Trabajo

Piqueteros cortan los accesos a la Ciudad y por la baja del plan social "Volver al Trabajo"

Las organizaciones piqueteras volvieron a salir a la calle este martes con una jornada nacional de protestas que incluyó cortes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y movilizaciones en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de finalizar el programa "Volver al Trabajo".

Leé también El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York
El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York. 

“Comenzamos un plan de lucha progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones”, señalaron desde el Frente de Lucha Piquetero en un comunicado.

Las protestas comenzaron a las 10 de la mañana de este martes y se extendieron hasta el mediodia por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: la General Paz, el Puente Pueyrredón y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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Tras varias horas de tensión, efectivos de Prefectura y la Policía Federal empujaron y a tiraron gas pimienta sobre los manifestantes que querían avanzar hacia Avenida Mitre y hubo enfrentamientos.

En las inmediaciones también se encuentraban apostados carros hidrantes, preparados para intervenir en caso de que las fuerzas intenten despejar los accesos.

Primeros cortes y complicaciones en el tránsito

Las primeras columnas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la estación Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, ex Avellaneda, de la Línea Sarmiento, donde comenzaron a interrumpir el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen.

La protesta generó demoras en la subida al puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre el conurbano y la Capital Federal.

También se registraron convocatorias en otros puntos clave como el puente La Noria, puente Saavedra, Ruta 3 y General Paz, y la autopista Buenos Aires-La Plata.

La decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo fue anunciada a comienzos de marzo y se hará efectiva el 9 de abril. La medida impacta a cerca de 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual cercana a los $80.000.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que en abril se abonará la última prestación, mientras que el esquema será reemplazado por políticas orientadas a la capacitación laboral.

El programa funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo y estaba destinado a personas desocupadas con inserción en tareas comunitarias y formación.

Protestas en todo el país

Las organizaciones difundieron un listado preliminar de los cortes y movilizaciones:

Provincia de Buenos Aires y accesos a CABA:

  • Seis cortes en accesos (lado provincia).
  • Puente Pueyrredón (Avellaneda), entre los puntos posibles.
  • La Matanza: Ruta 3 y General Paz
  • Zona norte: Puente Saavedra
  • Liniers: Rivadavia y General Paz
  • La Plata: rotonda de la Autopista

Buenos Aires (interior)

  • Mar del Plata: Ruta 2
  • Bahía Blanca
  • San Nicolás
  • Pergamino

Santa Fe

  • Rosario: corte en la autopista Rosario–Buenos Aires

Santa Cruz

  • Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)
  • Las Heras
  • Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)

Río Negro

  • General Roca: Roca y Tucumán

Flyer de vconvocatroia al plan de lucha piquetero (Fuente: Frente de Lucha Piquetero).

Formosa

  • Av. Gutiérrez
  • Municipio de Ibarreta
  • Clorinda

San Juan

  • Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico

Misiones

  • Ruta 12 (Eldorado)
  • San Pedro
  • San Vicente
  • Oberá
  • Posadas

Córdoba

  • Movilización a Patio Olmos
  • Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz

Mendoza

  • Nudo vial

Salta

  • Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero

  • Av. Belgrano y Pellegrini
  • Monte Quemado

Chaco

  • Pampa del Indio
  • Sáenz Peña
  • Castelli (ruta 51)
  • Resistencia
  • General San Martín (ruta 90)

Entre Ríos

  • Paraná: marcha en la capital

Corrientes

  • Marcha

Jujuy

  • Corte en el puente Legislatura y movilización
  • La Quiaca
  • Abra Pampa
  • Ledesma

Tucumán

  • Movilización

Catamarca

  • Movilización

Tierra del Fuego

  • Río Grande

Neuquén

  • Casa de Gobierno
  • Chos Malal
  • Plaza Sarmiento

Chubut

  • El Bolsón
  • Comodoro Rivadavia
  • Puerto Madryn (olla popular)
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