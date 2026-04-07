Piqueteros cortaron los accesos a CABA por la baja del plan social "Volver al Trabajo"

En las inmediaciones también se encuentraban apostados carros hidrantes, preparados para intervenir en caso de que las fuerzas intenten despejar los accesos.
Primeros cortes y complicaciones en el tránsito
Las primeras columnas de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la estación Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, ex Avellaneda, de la Línea Sarmiento, donde comenzaron a interrumpir el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen.
La protesta generó demoras en la subida al puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre el conurbano y la Capital Federal.
También se registraron convocatorias en otros puntos clave como el puente La Noria, puente Saavedra, Ruta 3 y General Paz, y la autopista Buenos Aires-La Plata.
La decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo fue anunciada a comienzos de marzo y se hará efectiva el 9 de abril. La medida impacta a cerca de 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual cercana a los $80.000.
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que en abril se abonará la última prestación, mientras que el esquema será reemplazado por políticas orientadas a la capacitación laboral.
El programa funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo y estaba destinado a personas desocupadas con inserción en tareas comunitarias y formación.
Protestas en todo el país
Las organizaciones difundieron un listado preliminar de los cortes y movilizaciones:
Provincia de Buenos Aires y accesos a CABA:
- Seis cortes en accesos (lado provincia).
- Puente Pueyrredón (Avellaneda), entre los puntos posibles.
- La Matanza: Ruta 3 y General Paz
- Zona norte: Puente Saavedra
- Liniers: Rivadavia y General Paz
- La Plata: rotonda de la Autopista
Buenos Aires (interior)
- Mar del Plata: Ruta 2
- Bahía Blanca
- San Nicolás
- Pergamino
Santa Fe
- Rosario: corte en la autopista Rosario–Buenos Aires
Santa Cruz
- Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)
- Las Heras
- Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)
Río Negro
- General Roca: Roca y Tucumán
Flyer de vconvocatroia al plan de lucha piquetero (Fuente: Frente de Lucha Piquetero).
Formosa
- Av. Gutiérrez
- Municipio de Ibarreta
- Clorinda
San Juan
- Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico
Misiones
- Ruta 12 (Eldorado)
- San Pedro
- San Vicente
- Oberá
- Posadas
Córdoba
- Movilización a Patio Olmos
- Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz
Mendoza
Salta
- Olla popular frente al Cabildo
Santiago del Estero
- Av. Belgrano y Pellegrini
- Monte Quemado
Chaco
- Pampa del Indio
- Sáenz Peña
- Castelli (ruta 51)
- Resistencia
- General San Martín (ruta 90)
Entre Ríos
- Paraná: marcha en la capital
Corrientes
Jujuy
- Corte en el puente Legislatura y movilización
- La Quiaca
- Abra Pampa
- Ledesma
Tucumán
Catamarca
Tierra del Fuego
Neuquén
- Casa de Gobierno
- Chos Malal
- Plaza Sarmiento
Chubut
- El Bolsón
- Comodoro Rivadavia
- Puerto Madryn (olla popular)