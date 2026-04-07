Los dolorosos mensajes de despedida para la pareja que murió abrazada en el temporal de Tucumán. 

A lo largo del mensaje, Rodrigo reconstruye una relación atravesada por la cercanía, la admiración y los momentos compartidos: “Compartimos club, equipos amateur, equipos del trabajo, partidos de fútbol incontables que me llenaban el corazón solo porque estaba jugando con vos al lado”.

El relato avanza entre recuerdos cotidianos y sueños cumplidos, como el de seguir la misma profesión: “Me cumpliste el sueño de ser bancario como vos y como el abuelo”, escribió.

Pero es en el tramo final donde el dolor se vuelve más explícito: “Estoy destrozado, no soy fuerte como vos… sos mi mayor ídolo, mi mayor ejemplo a seguir”.

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“Nos quedaban muchas cosas por vivir”: la dimensión de la pérdida

En su despedida, Rodrigo también pone el foco en lo que no pudo ser: “Nos quedaban muchas cosas por vivir juntos, muchas aventuras y sueños”.

El mensaje también hace referencia a los hijos de la pareja: “Romita y Nicanor van a crecer sabiendo la clase de persona que fueron vos y Sol”.

Esa línea refleja otro de los aspectos más duros de la tragedia: los dos hijos pequeños que quedaron sin sus padres, y que ahora deberán reconstruir su historia a partir de los recuerdos y relatos de quienes los conocieron.

“Dos personas maravillosas que se amaban y amaron hasta el último”, concluyó Rodrigo, en una frase que se transformó en símbolo del caso.

“Te voy a amar toda la vida”, escribió Rodrigo en el cierre de su mensaje.

Tragedia temporal Tucumán pareja “Romita y Nicanor van a crecer sabiendo la clase de persona que fueron vos y Sol”, refiere Rodrigo, hermano de Mariano.

Una noche que debía ser de celebración: de un casamiento a la muerte

La tragedia se desencadenó en un contexto completamente distinto. Mariano y Solana habían asistido a un casamiento, en lo que debía ser una jornada de alegría.

Las últimas imágenes que se conocen de ellos los muestran bailando, sonriendo y compartiendo con amigos, ajenos a lo que ocurriría horas después.

Al finalizar la celebración, la pareja emprendió el regreso a su casa. Sin embargo, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse rápidamente.

El mensaje que anticipó la tragedia

Cerca de las 21 horas, enviaron un mensaje a sus allegados: decidieron quedarse dentro del auto, esperando que bajara el nivel del agua para poder regresar de forma segura. Ese fue el último contacto.

Durante un tiempo, la situación parecía controlada. Pero con el correr de las horas, los mensajes dejaron de responderse y las llamadas ya no eran atendidas.

Para las cuatro de la madrugada, la inquietud se transformó en miedo. Familiares y amigos iniciaron una búsqueda desesperada, difundiendo fotos, mensajes y pedidos de ayuda en redes sociales.

“Estamos desesperados”, escribieron en uno de los posteos que se viralizó en cuestión de horas. La búsqueda incluyó recorridos por la zona, consultas a hospitales y comisarías, y hasta intentos de rastreo en áreas afectadas por el temporal.